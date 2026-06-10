Convierten Presidencia Municipal de Villanueva en Antro, Acusa el PRD

Realizan Fiesta con Música en Vivo y Bebidas Alcohólicas

* Regidores del Sol Azteca que Documentaron los Hechos Fueron Privados de su Libertad, Amenazados y Obligados a Borrar Videos

Por Miguel Alvarado Valle

Regidores del PRD en Villanueva denunciaron presuntas irregularidades cometidas por el alcalde Rogelio González Álvarez (Morena), luego de los hechos ocurridos la noche del pasado 27 de mayo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde presuntamente se realizaron actividades ajenas a las funciones del ayuntamiento y se cometieron acciones que derivaron en denuncias ante distintas instancias.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el dirigente estatal del partido, Néstor Santacruz Márquez, se informó que ya fueron interpuestas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), el Órgano Interno de Control y la Legislatura local.

El regidor Carlos Eduardo Torres Pérez relató que él y otra integrante del cabildo acudieron a la Presidencia Municipal tras recibir reportes ciudadanos sobre una situación inusual en el edificio público.

Al llegar, aseguró que encontraron música en vivo y posteriormente ingresaron a la sala de Cabildo, donde observaron botellas de bebidas alcohólicas y a varias personas reunidas.

Según su testimonio, también encontraron las banderas oficiales del municipio y del país colocadas de forma inapropiada cubriendo las ventanas, situación que consideraron una falta de respeto a las instituciones y al recinto donde se toman decisiones para el municipio.

De acuerdo con el regidor, tras cuestionar lo que ocurría en el lugar, él y su compañera sostuvieron una discusión con algunas de las personas presentes. Afirmó que durante ese momento fueron presionados para borrar los videos que habían grabado como evidencia de lo que ocurría.

Señaló además que algunas de las personas involucradas reconocieron que las actividades que se desarrollaban dentro de la Presidencia Municipal eran inapropiadas.

Torres Pérez sostuvo que los regidores del PRD han respaldado las acciones que consideran benéficas para Villanueva, pero advirtió que no permanecerán callados ante situaciones que consideren contrarias al interés público.

Por su parte, Néstor Santacruz acusó que las instalaciones de la Presidencia Municipal fueron utilizadas para 􀂿nes particulares y señaló que existen videos que, según dijo, documentan los hechos denunciados.

El dirigente partidista aseguró que los regidores fueron retenidos contra su voluntad dentro del edificio y obligados a eliminar las grabaciones realizadas esa noche.

Indicó que posteriormente los archivos pudieron recuperarse mediante almacenamiento digital y fueron entregados a las autoridades ministeriales como parte de la carpeta de investigación.

Santacruz informó que la Fiscalía estatal ya emitió medidas de protección a favor de los regidores involucrados, con el propósito de salvaguardar su integridad y la de sus familias mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, explicó que las denuncias incluyen posibles delitos como privación ilegal de la libertad, amenazas, abuso de autoridad, alteración de evidencia y obstrucción de la justicia.

Además, adelantó que el Órgano Interno de Control analiza la aplicación de medidas cautelares y la eventual suspensión temporal del alcalde mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

Los representantes del PRD señalaron que el objetivo principal de las acciones legales es garantizar el acceso a la justicia y evitar que este tipo de conductas queden impunes.

Finalmente, reiteraron su respaldo a los regidores que presentaron las denuncias y afirmaron que continuarán dando seguimiento al caso hasta que las autoridades emitan una resolución sobre las acusaciones presentadas.