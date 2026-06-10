El PRI no Debe Echar Campanas al Vuelo y Morena Debe Aceptar la Derrota: Olvera

Carlos Peña Pide al PAN Dejar la Soberbia e ir en Coalición

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Olvera, delegado del Comité Directivo Nacional del PRI en Zacatecas, dijo que, luego de la contundencia de la victoria electoral (16 de 16distritos) lograda en el Congreso del Estado de Coahuila, “de ninguna manera podemos echar las campanas a vuelo; por el contrario, debemos estar preparados para los embates que Morena va a comenzar a lanzarnos desde ahora”.

Acompañado de Carlos Peña Badillo, líder estatal del PRI y legislador en Zacatecas por su partido, José Olvera precisó que, en la elección de Coahuila, el PRI obtuvo 55.02 por ciento de la votación total, mientras que, al ser derrotada, Morena se quedó con 26.02 por ciento.

“El PRI consiguió 684 mil 515 votos contra 326 mil 12 de Morena, lo que pone 29 puntos a favor de nosotros y prueba que más de uno de cada dos votantes votó por el PRI y la Unión Democrática de Coahuila (UDC) mientras que el PAN, Movimiento y el Verde podrían perder su registro”.

Al respecto, Olvera Acevedo dijo que la ciudadanía premió el trabajo desarrollado en esa entidad en materia de seguridad, salud y empleo por lo que sin duda esa victoria envía un mensaje nacional rumbo a 2027 que demuestra que “el PRI sigue siendo una fuerza competitiva y anadora”.

Asimismo, Olvera Acevedo dijo que tal hecho “es una buena enseñanza, nos da gusto que haya sucedido, pero en la misma medida nos indica que no estamos para lanzar las campanas a vuelo”.

Por ello, pidió reflexionar sobre lo que pasó y aprender que “cuando se tienen buenos candidatos y buenas campañas, buen gobierno, buen contacto con la gente y estrategias político-electorales, se puede ganar”.

Lo anterior, habla de que “Morena no es invencible, lo cual debe quedarnos muy claro, pero además lloran como niños lo que no pudieron defender como hombres, ante el hecho de salir con comentarios de que hubo una elección de Estado o bien que no fueron correctas las elecciones o que anduvimos comprando los votos”.

Asimismo, pidió a Morena “adoptar una actitud de gallardía política y honor, para reconocer que perdieron y punto”.

El delegado del CEN priísta indicó además que en política siempre se gana y se pierde; ahora, ellos se quieren colgar como es lo usual, con un “gran cinismo” ya que cuando no les favorecen en particular los resultados y las decisiones políticas, entonces no hay democracia, como salió a decirlo en su momento, el coordinador federal de legisladores por Morena, Ricardo Monreal, quien “lloriqueó” argumentando que hubo elección de Estado.

“Asuman señores de Morena que perdieron, salgan a decir perdimos, reconocemos el triunfo del PRI y punto, vámonos para adelante”.

Debemos Pensar “en no ir por Separado” En su momento, Carlos Peña Badillo, líder estatal del PRI pidió a la oposición: PRI y PAN, repensar en la unidad, “porque así lo exige Zacatecas y lo requiere nuestro país y lo necesita la gente”.

“El ejemplo de Coahuila, Zacatecas no lo puede perder de vista y para todos aquellos que quieren demeritar nuestro trabajo”.

De nuevo, convocó a construir una gran coalición para volver a gobernar Zacatecas; “nosotros en el PRI de Zacatecas hacemos un llamado a una gran coalición nacional, una vez que el PAN perdió ya su registro en esa entidad, lo mismo que el Verde y MC”.

“Coahuila envió un mensaje toral para estructurar un proyecto con una coalición ganadora, por lo que reiteramos que podemos ir solos en la elección del 27, pero tenemos muy claro que si vamos juntos, ganamos más”.

Dicho lo anterior, pidió al PAN dejar fuera la soberbia, fuera las visiones exclusivamente de partidos porque “en la anormalidad democrática en que vivimos, no podemos ir separados, pues corremos el riesgo de perder lo que ya tenemos y no conquistar lo que queremos ganar”.

Ante ello, reiteró que el diálogo está abierto, para construir con todos los partidos políticos que no coinciden para ir en contra de los desastrosamente trágicos gobiernos de Morena construyendo en unidad porque lo exige Zacatecas, lo requiere nuestro país y lo reclama la gente.