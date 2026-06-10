Enfrentamos Miles de Escollos en los Partidos, Mujeres Críticas, con Opinión Personal o Rebeldes a Imposiciones Masculinas: Isadora Santiváñez

“Cargamos Encima una Enorme Capa de Violencia”

Por Gabriel Rodríguez Piña

La legisladora local por el PRI en Zacatecas, Guadalupe Isadora Santivañez Ríos, dijo que “existen mil escollos para que las mujeres puedan llegar a ocupar cargos como en el caso de gobierno estatal”.

Y en lo relativo a “las novias y las amigas, como parte de los con􀃀ictos de interés dentro de los gobiernos, esos aspectos lesionan enormemente al estado, cuyo pueblo espera, en todo caso, individuos profesionalmente solventes en cargos públicos, cercanos a la política, que conozcan los principales aspectos del atraso en la entidad y contribuyan realmente a resolverlo.

“Nosotras en Zacatecas confrontamos severas di􀂿cultades, incluso más allá de nuestras capacidades y competencias, porque si somos críticas, tenemos capacidad de opinión personal o somos rebeldes a las imposiciones masculinas, ese tipo de hechos implican tener enfrente mil escollos que nos impedirán contender por un cargo”, reveló.

De manera pormenorizada, la diputada re􀂿rió que toda esa suerte de situaciones se ubica justo dentro de los propios partidos políticos, donde se complica “un poco el acceso, luego de lo cual comenzamos a sufrir mucha violencia o bien somos menospreciadas.

A lo anterior, añadió que, además, se pone en tela de juicio su capacidad, su experiencia e incluso “se les considera como no óptimas o no aptas o bien rebeldes o no manipulables”.

Entre pasillos, “los hombres cuchichean que tratándose de mujeres rebeldes, en la misma medida ellas no pueden llegar a desempeñar los propios intereses de esos institutos políticos como se de􀂿ne desde las cúpulas del partido, lo que es común, de todos los días”.

Pero puede ocurrir que, luego de todo lo anterior, algunas interesadas traspasen la etapa interna luego de lo cual sobreviene el tema constitucional, que “en ese aspecto suele ser más ligero.

“Sin embargo, nosotras cargamos encima una enorme capa de violencia, en la que solemos ser descali􀂿cadas o bien difamadas y desprestigiadas, todo lo cual complica la campaña, la candidatura”.

Además, reveló que los propios partidos pre􀂿eren “poner a la prima, a la amiga, a la vecina, la cercana o a la esposa, más que a la gente que en realidad realiza política interna dentro de los partidos”.

La legisladora explicó lo anterior, al decir que el problema no se ubica tanto dentro del aspecto constitucional a causa de que todos los partidos políticos tienen que cumplir con la cuota de mujeres desde el punto de vista obligatorio.

Además, Santiváñez Ríos reveló que para contender por una presidencia municipal tal hecho conlleva la contemplación de los segmentos a causa de que en el tema de distritos y regidurías se asignan espacios especí􀂿cos.

“En concreto, cuando se habla de los 58 ayuntamientos se habla de la mitad, que luego se segmenta, lo que genera mayores condiciones de riesgo para llegar a ocupar el cargo, a pesar de lo cual, tal hecho nos puede ayudar a posicionar”.

Factores de Riesgo

De la misma manera, dijo que como parte de la violencia por la que todas ellas atraviesan, “desde hace años ha habido muchas candidatas asesinadas a lo largo y ancho del país, por lo que estamos expuestas enormemente expuestas por habernos decidido a participar”.

Asimismo, lamentó que el país esté lleno de “esquemas de competencia desigual”, por los cuales, las mujeres “que tendrían preeminencia son las queridas, las amigas, las novias o las amantes, lo mismo que se trata de hechos claramente injustos.

“Son esquemas injustos porque van en contra de las mujeres que trabajan o bien que tienen capital o participación por lo que son relegadas o desplazadas por otras que no hacen ninguna actividad de partido.

“No se habla de que unas valen más que otras, no estoy diciendo eso y no lo haría, simplemente declaro que muchas trabajan en realidad por lo que merecen más que otras y es ahí donde el merecimiento no se considera durante la toma de decisiones”, concluyó.