Entrega CDHEZ Premio de Periodismo “Derechos Humanos y Cultura de Paz”

Ejercicio Periodístico, Relevante Para el Diálogo y Reflexión: Dimas

Por Nallely de León Montellano

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) entregó este lunes el Premio de Periodismo “Derechos Humanos y Cultura de Paz”, reconocimiento que busca destacar trabajos periodísticos enfocados en visibilizar problemáticas sociales, promover la defensa de los derechos humanos y contribuir a la construcción de una cultura de paz. Durante la ceremonia fueron reconocidos trabajos que abordaron temas como la violencia hacia personas adultas mayores, la crisis del campo zacatecano, los derechos de los pueblos originarios, la búsqueda de personas desaparecidas y el papel del arte como herramienta de inclusión social.

En la categoría de Reportaje Escrito, el primer lugar fue otorgado a César Orta Valdez por el trabajo “Vejez en abandono: crecen violencias hacia adultos mayores”, mientras que en la categoría de Reportaje Audiovisual resultó ganador Juan Carlos González Aguilera con el reportaje “Entre pasos”. Además, el jurado entregó reconocimientos a Nallely de León Montellano por el reportaje “Sembrar protesta: el con􀃀icto del frijol que desató una crisis social en Zacatecas”; a Fernando Quijas por “Renace el fuego sagrado en el Cerro del Padre”; y a Andros Gómez Silva por “Otro día más de búsqueda”.

Al encabezar el evento, la presidenta de la CDHEZ, Maricela Dimas Reveles, destacó el papel del periodismo como una herramienta para documentar problemáticas sociales, visibilizar a sectores históricamente excluidos y fortalecer la participación ciudadana en asuntos de interés público. Señaló que, frente a escenarios marcados por la desinformación y la polarización social, el ejercicio periodístico adquiere un papel relevante en la generación de información que contribuya al diálogo y a la re􀃀exión pública desde una perspectiva de derechos humanos.

Por su parte, los periodistas galardonados coincidieron en la importancia de que existan espacios que reconozcan trabajos enfocados en temas sociales y en historias que colocan en el centro a las personas y sus derechos. César Orta Valdez destacó que este tipo de reconocimientos cobran especial relevancia en un contexto donde el valor del trabajo periodístico suele medirse por el impacto en redes sociales, mientras que Juan Carlos González Aguilera señaló que los premios permiten que historias con contenido social lleguen a más personas y encuentren eco en instituciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

La evaluación de los trabajos estuvo a cargo de la periodista Irma Mejía Martínez, el periodista Juan Gómez Hernández y Francisco Fernando Torres Mireles, integrante del Consejo Consultivo de la CDHEZ. La edición de este año destacó por la diversidad de temas abordados, todos ellos vinculados con derechos humanos y realidades que forman parte de la agenda social del estado.