México Carece de la Capacidad Energética Necesaria Para Atraer Nuevas Inversiones Industriales y Tecnológicas: Anaya

“Si el País no Tiene Energía no Puede Crecer”, Sostiene

Por Miguel Alvarado Valle

La senadora de la República, Claudia Anaya Mota, advirtió que México enfrenta un déficit energético que está afectando tanto el desarrollo económico como la estabilidad del suministro eléctrico, situación que, aseguró, se ha agravado por los cambios impulsados en la política energética durante los últimos años.

Anaya Mota explicó que el sistema eléctrico nacional se basa en una programación multianual mediante la cual se estima la cantidad de energía que demandará el país en los próximos años, con el objetivo de planificar la generación necesaria para abastecer a hogares, comercios e industrias.

Recordó que la reforma energética de 2014 permitía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizar contratos de compra anticipada de electricidad con empresas generadoras, lo que facilitaba prepararse para temporadas de alta demanda, como ocurre durante el verano. Sin embargo, señaló que aunque la legislación actual aún permite adquirir energía producida por particulares, desapareció el esquema de contratación anticipada.

Además, sostuvo que se modificó el criterio para incorporar electricidad a la red nacional, dejando de privilegiar la energía más barata y limpia para dar prioridad a la generación de la propia CFE, independientemente de sus costos o de su impacto ambiental.

Anaya Mota argumentó que algunas plantas de la empresa estatal producen electricidad a un costo más elevado debido al uso de combustóleo, lo que encarece la generación.

A su juicio, estos cambios redujeron los incentivos para la inversión privada en el sector energético y provocaron que varias empresas reconsideraran su permanencia en el mercado mexicano.

La senadora afirmó que actualmente el país carece de la capacidad energética necesaria para atraer nuevas inversiones industriales y tecnológicas.

Expuso que sectores estratégicos, como los bancos de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, demandan grandes cantidades de energía y requieren garantías de suministro, condiciones que, según dijo, México no está en posibilidad de ofrecer plenamente.

“Si el país no tiene energía, el país no puede crecer”, sostuvo. Asimismo, relacionó el déficit energético con los apagones y fallas en el servicio eléctrico que se han registrado en diversas regiones.

Indicó que cuando la generación es insuficiente para cubrir la demanda, las autoridades deben realizar desconexiones temporales en ciertas zonas, afectando principalmente a comunidades rurales.

Como ejemplo, mencionó los reportes de habitantes de Sombrerete que han denunciado permanecer durante días e incluso semanas sin electricidad, situación que atribuyó, entre otros factores, a la insuficiente capacidad de generación y distribución de energía en el país.