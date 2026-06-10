Municipio Capital Fomenta Educación Ambiental con Diversas Actividades

Respuesta Ciudadana ha Sido Positiva: Rivera Ruvalcaba

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección de Medio Ambiente, reforzó una serie de acciones orientadas a fomentar la educación ambiental, el aprovechamiento de residuos, la conservación de recursos naturales y la participación ciudadana. El director del área, Isaac Alejandro Rivera Ruvalcaba, destacó que durante los últimos días se desarrollaron actividades dirigidas a distintos sectores de la población, con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en la capital.

Entre las acciones realizadas destacó la elaboración de macetas biodegradables a partir de papel reciclado recolectado en escuelas, dependencias municipales y hogares. Mediante un proceso de trituración y moldeado, el material es transformado en recipientes que pueden utilizarse para cultivar plantas y posteriormente ser trasplantados directamente a la tierra, evitando el uso de plásticos. Como parte de esta estrategia se llevaron a cabo talleres en distintos centros sociales, actividad que continuará en colonias y comunidades durante las próximas semanas.

Asimismo, la administración municipal inició la entrega de stickers, distintivos a comercios ambientalmente responsables que cumplen con los requisitos de su licencia ambiental. A la par, se realizó una jornada de reforestación en el Cerro de La Bufa, continuando con las actividades de plantación de árboles que se estarán desarrollando en distintos puntos del municipio como parte de la estrategia de conservación y recuperación de áreas verdes.

También se otorgaron reconocimientos ambientales a corporaciones, instituciones y sectores privados que fueron postulados por la ciudadanía por su contribución al cuidado del entorno.

Otra de las actividades relevantes fue la segunda edición del Corredor Científico, un espacio que reunió a estudiantes e investigadores para presentar proyectos y carteles cientí􀂿cos relacionados con temas ambientales. Rivera Ruvalcaba explicó que el objetivo fue acercar el conocimiento generado en las instituciones académicas a la población en general, además de fortalecer las habilidades de divulgación de los estudiantes. Incluso, algunos de los proyectos expuestos despertaron el interés de la iniciativa privada, como una propuesta enfocada en la producción de jabones ecológicos. El director destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva y que las diversas actividades han contado con una importante participación de vecinos, comunidades, instituciones educativas y organizaciones.

Consideró que este respaldo es resultado del trabajo permanente que se ha realizado para atender problemáticas ambientales en distintos puntos del municipio. No obstante, reconoció que aún existen retos importantes, por lo que continuarán impulsándose jornadas de reforestación, talleres de compostaje y programas enfocados en la reducción y aprovechamiento de residuos.