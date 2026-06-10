Por el Mundial, el Jueves no Habrá Labores en el Gobierno del Estado

Tampoco Habrá Clases en las Escuelas Públicas

El Gobierno del Estado informó que el próximo jueves 11 de junio se otorgará día de descanso a todo el personal de la administración pública, además de suspenderse las clases en las escuelas públicas, con el propósito de que las familias puedan presenciar el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026.

El anuncio fue realizado por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien explicó que la medida responde a la instrucción del gobernador David Monreal Ávila.

Subrayó que la intención es promover la práctica deportiva y fortalecer la convivencia familiar, aprovechando la ocasión histórica de que México sea sede mundialista.

Reyes Mugüerza estuvo acompañado por Carlos Acevedo Acevedo, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), a quien reconoció por las gestiones sindicales.

No obstante, aclaró que el beneficio se hará extensivo a todo el personal del gobierno estatal, sin distinción de a􀂿liación sindical.

El funcionario destacó que el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas, será un momento de unión para padres, madres, hijos y amistades.

Finalmente, invitó a las y los presidentes municipales a replicar la iniciativa en sus respectivos ayuntamientos, otorgando facilidades a los trabajadores locales para que también puedan dedicar la jornada del jueves a disfrutar del evento deportivo y fortalecer los lazos familiares.