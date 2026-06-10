Subamos a Zacatecas a la ola de la Electromovilidad: Carlos Puente

Tras la presentación del prototipo del vehículo eléctrico Olinia, desarrollado completamente en México, Carlos Puente destacó que la transición hacia la electromovilidad avanza en nuestro país: “Reconozco a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y a su gobierno por impulsar el desarrollo de un nuevo ecosistema de innovación, movilidad y transición hacia las energías limpias”, añadió.

El también Vocero del Partido Verde explicó que Zacatecas tiene la oportunidad de insertarse en la ola de la electromovilidad desde diversos ángulos, como un sistema de transporte público eléctrico para la movilidad de la zona metropolitana, pero también desde la minería: “los metales de tierras raras juegan un papel importante en la producción de los motores y baterías de los vehículos eléctricos; hay que explorar si el estado tiene potencial de extracción de este tipo de minerales”.

Olinia es diseñado y desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México, el vehículo está fabricado con 50% de contenido nacional, pensado como un vehículo pequeño para utilizarse en centros urbanos, y su operación costará cinco veces menos que un auto a gasolina.

“Entre el transporte tradicional y la electromovilidad, hay un puente”, dijo. Adicionalmente, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están trabajando para instalar los primeros 2 mil puntos de carga en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía estima que la venta mundial de autos eléctricos llegará a los 23 millones este año.

Para poner estas cifras en perspectiva, en el 2025 se vendieron en el mundo más de 20 millones de este tipo de unidades, lo que representó un incremento de 20%. El reporte, además, hace una proyección de que en el 2035 se podría llegar a los 510 millones de vehículos eléctricos. “Cifras que nos revelan el alcance que tendrá la movilidad eléctrica en el futuro, misma que requerirá de minerales para llegar a esos números de producción”, concluyó.