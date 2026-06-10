Turismo Pet Friendly Gana Fuerza en Zacatecas Capital

Como parte de las estrategias para fortalecer la oferta turística de la ciudad y brindar experiencias innovadoras a visitantes y residentes, el Gobierno Municipal de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, promueve el programa Pasaporte Pet Friendly, una iniciativa que fomenta la convivencia responsable entre las personas y sus mascotas mientras impulsa el desarrollo económico local.

A través de la Dirección General de Turismo, Zacatecas Capital continúa consolidándose como un destino incluyente para quienes disfrutan viajar acompañados de sus animales de compañía. El Pasaporte Pet Friendly permite a los usuarios recorrer distintos establecimientos participantes junto a sus mascotas y registrar cada visita en un pasaporte especial diseñado para incentivar la participación en esta red de negocios.

La dinámica consiste en acumular sellos o registros en cada establecimiento adherido al programa. Una vez completadas diez visitas, los participantes pueden acceder a promociones y beneficios especiales otorgados por los comercios que forman parte de esta estrategia turística.

Además de enriquecer la experiencia de quienes visitan la capital zacatecana, el programa contribuye a fortalecer el vínculo entre ciudadanía, sector empresarial y comunidad pet friendly, promoviendo espacios seguros, accesibles y adecuados para la convivencia responsable con mascotas.

Los establecimientos participantes pueden identificarse fácilmente gracias a la calca distintiva de la “Huellita de Plata”, colocada en sus accesos. Este símbolo permite a los visitantes reconocer aquellos negocios comprometidos con ofrecer una atención amigable y condiciones adecuadas para recibir a personas acompañadas de sus mascotas.

La Dirección General de Turismo también mantiene abierta la invitación para que más negocios de Zacatecas Capital se integren a esta red. Los establecimientos interesados pueden registrarse a través de las redes sociales de Be Doggy en Facebook e Instagram, sumándose a una estrategia que amplía las alternativas para turistas y habitantes de la ciudad.

Gracias al respaldo del presidente municipal Miguel Varela, Zacatecas Capital continúa fortaleciendo proyectos que impulsan un turismo moderno, incluyente y competitivo, generando nuevas oportunidades para el comercio local y consolidando a la ciudad como un referente nacional en materia de turismo amigable con las mascotas.