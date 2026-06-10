Instalarán Pantallas Gigantes Para Vivir el Mundial en la Isla San Marcos y Plaza Patria

Con Comodidad y Seguridad

Gracias al impulso del Gobierno del Estado, las y los aguascalentenses podrán disfrutar de los partidos de la Copa del Mundial de la FIFA 2026 en un ambiente familiar, seguro y lleno de emoción, a través de las pantallas gigantes que se instalarán en Plaza Patria y en la Isla San Marcos; la cita es a partir de este jueves 11 de junio en punto de las 11:00 horas en ambos lugares.

Con la iniciativa Gigante Fan Zone, el Gobierno del Estado acercará la máxima fiesta del futbol mundial a toda la población para que nadie se quede sin vivir cada jugada, cada gol y cada momento histórico de este gran evento deportivo. Además de disfrutar los encuentros, las y los asistentes podrán compartir la emoción del Mundial con familiares, amigos y otros aficionados, fortaleciendo la convivencia social y el sentido de comunidad que genera el deporte.

Las familias encontrarán un espacio para reunirse, disfrutar de los partidos y participar en actividades recreativas, dinámicas especiales y sorpresas, creando una experiencia única para personas de todas las edades. Asimismo, habrá espacios exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de que puedan disfrutar del evento con comodidad y seguridad.

Además, habrá transporte gratuito para quienes deseen trasladarse hasta la Isla San Marcos; saldrá un autobús cada hora a partir de las 10:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m.; el punto de salida y regreso será en la calle Moctezuma, justo afuera del Congreso del Estado.

Las y los aficionados podrán apoyar a la Selección Nacional en cada uno de sus encuentros. El equipo tricolor debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica a las 13:00 horas; posteriormente se medirá ante Corea del Sur el 18 de junio a las 19:00 horas; y cerrará la fase de grupos enfrentando a República Checa el 24 de junio, también a las 19:00 horas.

Además, se transmitirán otros encuentros mundialistas, entre ellos Corea del Sur vs. República Checa el 11 de junio a las 20:00 horas; Canadá vs. Bosnia y Herzegovina el 12 de junio a las 13:00 horas; Estados Unidos vs. Paraguay el mismo día a las 19:00 horas; Brasil vs. Marruecos el 13 de junio a las 16:00 horas; Haití vs. Escocia a las 19:00 horas; así como Países Bajos vs. Japón y Costa de Marfil vs. Ecuador el 14 de junio.

Para consultar la programación completa y conocer todas las actividades de la Gigante Fan Zone, las y los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado y de la gobernadora Tere Jiménez.

Porque el futbol se disfruta más cuando se comparte, Aguascalientes vivirá el Mundial como una gran celebración, llena de emoción, alegría y convivencia para todas las familias.