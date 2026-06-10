Vive la Emoción del Mundial en la Gigante Fan Zone

Podrás disfrutar de los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un ambiente familiar, seguro y lleno de emoción, a través de las pantallas gigantes que se instalarán en Plaza Patria y en la Isla San Marcos.

Te esperamos este jueves 11 de junio para ver la inauguración del mundial en punto de las 11 am, y al terminar, México vs Sudáfrica a la 1:00 pm.

Además, tendremos música, actividades y muchas sorpresas para todos los aficionados.

Para consultar la programación completa y conocer todas las actividades de la Gigante Fan Zone, sigue las redes oficiales de Gobierno del Estado.

¡VAMOS MÉXICO!