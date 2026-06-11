Cuestionan Discurso Oficial Sobre la Minería; no Todo son los Beneficios Económicos, Advierten

Anuncian Encuentro Para Analizar Impactos de la Actividad

Por Nallely de León Montellano

A unos días de que Zacatecas sea sede de la Reunión Internacional de Minería 2026, integrantes de la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social “10 de Abril” anunciaron la realización de un encuentro nacional que busca abrir un espacio de análisis sobre los impactos sociales, laborales y ambientales de la actividad minera en el país.

En conferencia de prensa, representantes de la organización cuestionaron la visión con la que autoridades estatales han promovido el encuentro minero programado del 24 al 26 de junio, al considerar que el discurso oficial omite problemáticas que durante años han enfrentado comunidades y trabajadores vinculados al sector.

Los integrantes de la coordinadora señalaron que Zacatecas mantiene conflictos relacionados con la actividad extractiva que continúan sin resolverse, entre ellos la huelga de la mina San Martín, en Sombrerete, que está próxima a cumplir 19 años sin una solución definitiva.

También hicieron referencia a casos como Salaverna, en Mazapil, y La Colorada, en Chalchihuites, comunidades que han sido señaladas en distintas ocasiones por organizaciones sociales como ejemplos de los efectos que puede generar la expansión de proyectos mineros sobre los territorios y sus habitantes.

Durante la rueda de prensa, los activistas sostuvieron que la discusión sobre minería no puede limitarse únicamente a los beneficios económicos de la actividad, sino que debe incorporar las experiencias de comunidades afectadas, trabajadores e investigadores especializados en el tema.

Por ello anunciaron la realización del Encuentro Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería”, programado para el próximo 18 de junio a las 9:00 horas en el auditorio de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

De acuerdo con los organizadores, en el encuentro participarán representantes de comunidades de distintas regiones del país que enfrentan conflictos relacionados con megaproyectos mineros, así como trabajadores del sector, académicos y organizaciones civiles.

Entre los temas que prevén abordar se encuentran los impactos ambientales de la minería, conflictos laborales, desplazamiento de comunidades, legislación minera y la aplicación de las reformas aprobadas en los últimos años. Los organizadores señalaron además que, a pesar de las modificaciones realizadas a la Ley Minera en 2023, aún existen pendientes relacionados con su implementación y reglamentación.

Finalmente, hicieron un llamado a estudiantes, investigadores, organizaciones sociales y ciudadanía interesada a participar en este espacio de diálogo y reflexión que se desarrollará días antes de la Reunión Internacional de Minería.