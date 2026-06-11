El Objetivo de la Oficina Presidencial Para la Promoción de Inversiones es Eliminar la Corrupción, Digitalizar y Agilizar Trámites: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se creó la Ventanilla Nacional Digital de Inversiones para identificar, realizar y gestionar los trámites a través de la página: www.inversiones.gob.mx/.

ATDT presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, que da paso a un cambio radical en los requisitos para que micro y medianas empresas inicien operaciones; disponible en www.establecimientos-mercantiles.gob.mx/ventanilla/.

Con la simplificación Cofepris pasó de 340 a 125 trámites, los requisitos de 14 a siete y de 100 a 24 días de resolución promedio.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones tiene por objetivo eliminar la corrupción, impulsar la digitalización y agilizar la resolución de trámites en un máximo de 30 días, en un primer momento, para proyectos de más de 2 mil millones de pesos (mdp) y posteriormente disminuirá el monto para atender a empresas medianas.

“El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de trámites para que puedan iniciar su inversión”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez explicó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, valorará y analizará los proyectos de inversión para que se autoricen en un plazo máximo de 30 días mediante un Comité interinstitucional. Además de asesorar y acompañar a las empresas para hacer más ágil la resolución de trámites.

Informó que el comité está conformado por las Secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Anticorrupción y Buen Gobierno, por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

Detalló que la autorización inmediata se dará a proyectos que cumplan con las siguientes condiciones: Se desarrollará en algún Polo para el Bienestar; son proyectos con un monto igual o mayor a 2 mil mdp; y se vincula con sectores estratégicos. En este sentido, anunció que al momento se tienen 22 proyectos de inversión con el visto bueno, lo que implica un monto de más de 8 mil millones de dólares (mdd).

Agregó que dicha autorización reduce el tiempo y costo de espera para iniciar proyectos, disminuye los procesos burocráticos y genera mayor certidumbre. Además con este esquema habrá mayor producción y mejores empleos para las familias mexicanas. Asimismo, anunció que se crea la Ventanilla Nacional Digital de Inversiones en la cual se podrá identificar, realizar y gestionar los trámites, a través de la página: www.inversiones.gob.mx.

Se Crea la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles

La Presidenta invitó a todos los municipios a incorporarse a la nueva Plataforma de Establecimientos Mercantiles que cambia de forma radical los requisitos que se solicitan en municipios para que una micro o pequeña empresa inicie operaciones.

“El objetivo es que en 24 horas un pequeño establecimiento pueda tener su resolución de que ya puede iniciar su operación sin prácticamente ningún trámite y si hay algún pago de derechos que se haga de manera electrónica”, señaló.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que con esta plataforma se pasa de siete licencias a 6 avisos y una licencia, lo que quiere decir que la empresa notifica a las autoridades el inicio de actividades, mientras que la autoridad debe realizar las verificaciones correspondientes sin que esto condicione la apertura del negocio.

Subrayó que este nuevo mecanismo, implica pasar de 63 a 10 los requisitos para abrir un negocio, lo que representa una reducción de 84 por ciento y el tiempo de resolución pasa de 60 días en promedio a ser inmediato.

La plataforma está disponible desde abril en: www.establecimientos-mercantiles.gob.mx/ventanilla, y actualmente ya se implementa en 71 municipios.

Se Reducen Trámites en la Cofepris

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) continúa el proceso de simplificación de trámites para eliminar la corrupción y proteger la salud de las mexicanas y mexicanos.

“Se redujo de manera muy importante los trámites, ya había iniciado con el presidente López Obrador una reducción o una eliminación de la corrupción en esta institución y seguimos en ese proceso. Mientras menos trámites, también va a ser más fácil obtener el registro y al mismo tiempo proteger la salud y eliminar la corrupción”, detalló.

Al respecto, el titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, informó que con la simplificación se pasó de 340 a 125 trámites, los requisitos de 14 a siete y de 100 a 24 días de resolución promedio. Mientras que, en la investigación clínica también hubo reducción en la resolución de trámites, pasando de nueve meses a 30 días, con ello se da acceso a los mexicanos y mexicanas a los medicamentos que los científicos prueban.

En este sentido, anunció que se pone en marcha el Visor de Registro de Medicamentos en el que se podrá consultar en tiempo real cuales son los medicamentos autorizados en el país. Y en julio se activa la Nueva Ventanilla Única de Trámites Cofepris que arranca con 17 trámites y brindará una atención integral con la línea de contacto 079 del Gobierno de México –disponible las 24 horas los 365 días del año– donde se puede solicitar información sobre requisitos, costos, módulos y presentar quejas.