En Accidentada Sesión, Aprueba el Congreso Reforma de Lenguaje Incluyente y Electoral

Con 20 Votos a Favor y Ocho en Contra

Por Nallely de León Montellano

En una sesión realizada en sede alterna y en medio de nuevos desacuerdos entre bancadas, la LXV Legislatura del Estado aprobó este miércoles la reforma constitucional en materia de lenguaje incluyente y electoral, iniciativa que en semanas recientes generó un intenso debate político al interior del Congreso local.

La votación se concretó con 20 votos a favor y ocho en contra, luego de una jornada marcada por cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo, intentos para retirar el dictamen del orden del día y la reincorporación de diputadas y diputados que inicialmente no se encontraban presentes en la sesión.

Los trabajos se desarrollaron en el auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT), declarado recinto oficial del Poder Legislativo para la realización de la sesión ordinaria.

Al inicio de la jornada, legisladores de Morena, Partido Verde, Nueva Alianza y Partido del Trabajo reanudaron la sesión en ausencia de integrantes del bloque conformado por PRI, PAN y PRD, así como de la presidenta de la Mesa Directiva, Maritere López.

Ante esta situación, fue invocada una disposición interna que permitió que la diputada Karla Rivera, quien presidió la mesa durante el periodo anterior, condujera temporalmente los trabajos legislativos. Minutos después, tanto la diputada Maritere López como el legislador Eleuterio Ramos ingresaron al recinto y se incorporaron a la sesión.

Intentan Retirar el Dictamen

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando se dio lectura a una solicitud para devolver el dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales con el argumento de continuar su análisis. La petición generó reacciones inmediatas entre integrantes de la oposición y oficialistas quienes sostuvieron una discusión en el recinto.

La diputada Dayanne Cruz cuestionó el procedimiento mediante el cual se planteó retirar el documento y aseguró que no fue convocada a ninguna reunión de comisión donde se hubiera discutido dicha decisión. Durante su intervención acusó que existieron irregularidades en el proceso y señaló posibles actos de violencia política en razón de género.

“Ya basta de legislar en lo oscurito”, expresó desde tribuna. Por su parte, la diputada Isadora Santiváñez solicitó que la Mesa Directiva no diera trámite a la solicitud de retirar el dictamen y pidió respetar el procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Sin embargo, posteriormente la propia Comisión de Puntos Constitucionales retiró el oficio mediante el cual solicitaba devolver el documento y manifestó su disposición para que continuara la discusión en el Pleno.

Avalan Reforma

Una vez superadas las diferencias procedimentales, el dictamen fue sometido a votación. Durante la discusión participaron en contra las diputadas Dayanne Cruz Hernández e Isadora Santiváñez Ríos, así como los legisladores Roberto Lamas Alvarado y Carlos Peña Badillo.

A favor intervino la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés. Finalmente, la reforma fue aprobada con 20 votos favorables y ocho en contra.

De acuerdo con el dictamen, las modificaciones incorporan cambios en materia de lenguaje incluyente dentro de la Constitución local con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres en la vida pública y social del estado. Asimismo, contempla adecuaciones en materia electoral.

Con la aprobación legislativa, la minuta será remitida a los 58 ayuntamientos de la entidad para su análisis y eventual validación constitucional, proceso para el que contarán con un plazo de 30 días. Durante la misma sesión también fueron presentadas iniciativas relacionadas con captación de agua pluvial en municipios, sanciones por el uso delictivo de drones y armonización de la reforma judicial local con las disposiciones federales.

Además, se aprobó otorgar el Premio al Mérito Ambiental 2026 a la empresa Minera Juanicipio por el proyecto denominado “Juanicipio: Agua Circular”.