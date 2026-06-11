Maestros del SNTE Bloquean Sucursales Bancarias

“A Esto nos ha Orillado el Gobierno Federal”

Por Nallely de León Montellano

Las sucursales bancarias ubicadas en el Centro Histórico de Zacatecas y distintos puntos de la zona conurbada permanecieron cerradas este miércoles como parte de las acciones emprendidas por integrantes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes mantienen su participación en la jornada nacional de protestas del magisterio.

Desde las 7:00 horas, docentes se apostaron en el exterior de instituciones bancarias como BBVA, Banorte, Santander, Banamex, HSBC y Bancoppel, impidiendo el acceso tanto de usuarios como de personal bancario. La medida provocó afectaciones para cuentahabientes que acudieron a realizar depósitos, retiros, pagos o trámites en ventanilla y que, al encontrar cerradas las sucursales, tuvieron que buscar alternativas o posponer sus operaciones.

Aunque los cajeros automáticos instalados de manera independiente continuaron funcionando con normalidad, aquellos ubicados dentro de las sucursales permanecieron sin servicio durante la jornada. En algunos puntos del Centro Histórico se registraron reclamos por parte de personas que intentaban acceder a las instituciones bancarias.

Algunos usuarios expresaron su inconformidad directamente a las y los docentes, señalando las afectaciones ocasionadas por el cierre temporal de los bancos. Incluso se presentaron algunos intercambios verbales en los que ciudadanos lanzaron críticas e insultos contra los manifestantes; sin embargo, las y los maestros optaron por no responder y mantuvieron una actitud de calma durante la protesta.

La toma de sucursales forma parte de las acciones acordadas por el movimiento magisterial a nivel nacional, que exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones al sistema de pensiones y mejoras salariales. Félix Quiroz, docente participante en la movilización, explicó que la actividad fue replicada en distintos municipios del estado como parte de los acuerdos tomados por la dirigencia nacional del movimiento.

“Todo ello es como réplica de lo que se está llevando a cabo en la Ciudad de México y de las determinaciones que se toman en la Asamblea Nacional Representativa”, señaló.

De acuerdo con el docente, la toma de sucursales se mantuvo desde las 7:00 de la mañana y estaba prevista su liberación a las 15:00 horas. Asimismo, adelantó que para este jueves se contempla la realización de una marcha multitudinaria en Zacatecas, a la que se sumarían otras organizaciones sociales en respaldo a las demandas del magisterio.

El profesor también hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones generadas por las protestas.

“No es una situación que nosotros estemos deseando. Si por nosotros fuera preferiríamos estar atendiendo a nuestros alumnos en las escuelas, pero a esto nos ha orillado el gobierno federal”, expresó. Hasta el momento no se han alcanzado acuerdos que permitan levantar el paro y las acciones de protesta.