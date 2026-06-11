Molestia, por Nueva Advertencia de Estados Unidos Para Visitar Zacatecas

Opinión Gringa Choca con Discurso Oficial

Por Gabriel Rodríguez Piña

La mañana de este miércoles, Zacatecas entró de nuevo en shock cuando el Departamento de Estado (DE) norteamericano emitió ¡oooootra vez!, una señal para alertar a los posibles visitantes con el fin de que traten de no ingresar a territorio zacatecano, “por ser una zona de alto riesgo, especialmente ubicada como área de posibles riesgos terroristas”.

La información se generó en la embajada de Estados Unidos en México y a escasas horas de ser inaugurada la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, hecho que ha provocado la molestia de autoridades estatales, en especial de aquellas relacionadas con las actividades turísticas, quienes consideran, de nuevo un descrédito para la entidad zacatecana dichas aseveraciones.

Hay que referir que en Zacatecas, al menos en teoría, “se habrían realizado intentos por aminorar las actividades de la criminalidad organizada y lograr con ello reducir los índices de homicidios dolosos” acorde con lo expresado en reiteradas ocasiones por el titular estatal Ejecutivo, David Monreal, seguido de muchos funcionarios menores.

El Departamento de Estado añadió, no obstante, que Zacatecas “no sería la única entidad que asegura riesgos, incluso aquellos derivados de actividades del orden terrorista –subraya–, sino que habría, además, otros estados de la nación mexicana que son igualmente peligrosos en ese orden”.

Detalla el informe que en la República mexicana hay varias entidades a las que califica como “normales”, dentro del Nivel 1 que son Campeche y Yucatán; para el Nivel 2 demanda tener mayores precauciones, como Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

Asimismo, dentro del nivel 3 el que sugiere de modo definitivo “reconsiderar el viaje”, y en él se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Mientras que a donde pide no viajar por estar en nivel 4 o de máxima alerta, se ubican Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

En este último nivel 4, el DE avisa de la presencia de terrorismo y violencia excesiva incluidos secuestros. Sin embargo, cabe citar que el DE de Estados Unidos, ha ponderado similar tipo de definiciones para el mundo entero en los casos de ciertas naciones que se ubican dentro de un mapa, denominado “Avisos de viaje”, segmentado en varios colores a aquellas relacionadas con los niveles de inseguridad de todas ellas”.

El mapa, a propuesta del DE, se divide en siete colores que son: Nivel 1 o color Azul, en el que los visitantes deben tomar las precauciones habituales, Azul con rayas 2 se define para zonas con riesgos de seguridad; Nivel 2 o Amarillo, en donde se debe actuar con mayor precaución; Amarillo con rayas, previene de zonas con alto riesgo de inseguridad; Naranja o nivel 3, que pide a los paseantes reconsiderar su viaje; Nivel 4 o Rojo, previene de no viajar.

Asimismo, Estados Unidos clasifica, acorde con sus especificaciones que hay naciones seguras para viajar en este momento, como son Canadá, Argentina, El Salvador, Australia, Japón, Corea del Sur y Portugal, entre otros. Además, señala que aquellos en los que se deben tomar precauciones son Brasil, Perú, Bolivia, Chile, China, India, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Sudáfrica.

En tanto que aquellas naciones a la que el DE alienta “para no viajar”, alude directamente a Venezuela, Colombia, Arabia Saudita, Bangladesh, Nigeria, Nicaragua y Honduras. Además, habría otras a las que, de manera definitiva, sugiere no viajar, para los casos de Rusia, Corea del Norte, Irán, Irak, República del Congo, Ucrania y Somalia.

“Un Apartado-Aparte”

De la misma manera, se coloca en un sitial lamentable a la nación mexicana y la señala de modo preciso de que “se trata del único país de América que ha sido tipificado estado por estado, además de Haití, donde habría severas alertas para no viajar a una o diversas de sus entidades, algunas más peligrosas que otras, mientras que considera a varios de sus puntos geográficos como zonas de terrorismo, incluido Zacatecas”.