Necesario, Capacitar a Responsables de Archivos Históricos Municipales: De León

E Invertir en la Conservación de Acervos, Plantea

Por Miguel Alvarado Valle

La directora general de Archivos del Estado de Zacatecas, Lucía Paulina de León Alonso, consideró que uno de los temas pendientes para fortalecer los archivos históricos de los municipios es generar mayores espacios de encuentro entre quienes están al frente de estos acervos, ya que enfrentan retos importantes relacionados con la clasi􀂿- cación de los documentos y el conocimiento de la historia de las instituciones que les dieron origen.

La directora señaló que tiene como propósito impulsar este año un encuentro estatal de archivos históricos, al considerar que hace falta reunir a los responsables de estos espacios para intercambiar experiencias y conocimientos. Explicó que uno de los principales desafíos consiste en que quienes trabajan en los archivos históricos no siempre cuentan con una especialización sobre la historia institucional de los organismos cuyos documentos resguardan.

Indicó que para clasi􀂿car correctamente un archivo histórico es indispensable conocer cómo funcionaban las instituciones en distintas épocas. Destacó que, teniendo este conocimiento, facilita posteriormente la elaboración de catálogos e instrumentos de consulta que ayudan a los investigadores a encontrar con mayor facilidad la información que buscan.

En cuanto a la conservación de los archivos, De León Alonso destacó que Zacatecas cuenta con una ventaja importante al tener una escuela de conservación y restauración, algo que, afirmó, muchos estados del país quisieran poseer. Señaló que gracias a esta institución existen egresados que han trabajado de la mano con archivos históricos y han aportado conocimientos profesionales para implementar medidas preventivas que ayudan a evitar daños mayores en el patrimonio documental.

Entre estas acciones mencionó el monitoreo de temperatura y humedad, las fumigaciones preventivas realizadas de manera periódica y la identificación oportuna de documentos que presentan afectaciones por hongos u otros agentes de deterioro. Consideró que estas medidas, aunque no siempre representan altos costos, permiten prevenir daños que en el futuro podrían resultar mucho más complejos y costosos de atender.

No obstante, señaló que uno de los aspectos que aún hace falta fortalecer es la contratación de especialistas en conservación dentro de los archivos históricos municipales. En ese sentido, hizo un llamado a presidentes municipales y titulares de instituciones para integrar a egresados de esta disciplina en sus equipos de trabajo. Finalmente afirmó que los archivos crecen y generan mayores bene􀂿cios cuando trabajan de manera conjunta con otras áreas del conocimiento.