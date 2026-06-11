Protección Civil de Zacatecas Recibe Nuevo Equipo Para Atender Reportes de Abejas y Avispas

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia y proteger tanto a la ciudadanía como al medio ambiente, el Ayuntamiento de Zacatecas realizó la entrega de equipo especializado para la atención de reportes relacionados con abejas y avispas, en beneficio del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Durante el acto de entrega, el presidente municipal, Miguel Varela, reconoció el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de los elementos de Protección Civil, quienes diariamente arriesgan su integridad para salvaguardar la seguridad de las y los zacatecanos. Asimismo, destacó la disposición de la corporación para colaborar en la atención de emergencias registradas en otros municipios y en la zona metropolitana.

“Protección Civil siempre está presente cuando la ciudadanía más lo necesita. Su trabajo merece todo nuestro reconocimiento y respaldo”, expresó el alcalde.

Por su parte, el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que la donación consiste en tres núcleos para manejo apícola, tres ahumadores y tres equipos completos de protección para apicultor, herramientas que permitirán atender de manera más segura y eficiente los reportes relacionados con enjambres de abejas y presencia de avispas en distintos puntos de la capital.

Destacó que previo a la entrega, el personal operativo recibió una capacitación especializada impartida por expertos en apicultura, con el propósito de reforzar sus conocimientos y mejorar los protocolos de intervención, privilegiando en todo momento la seguridad de los elementos y la conservación de las especies.

Santos Quintanilla subrayó que las abejas desempeñan un papel fundamental como agentes polinizadores y forman parte de una especie protegida, por lo que el nuevo equipamiento permitirá realizar rescates y reubicaciones de manera responsable, contribuyendo a su preservación.

La síndico municipal, Wendy Valdez Organista, reiteró el respaldo permanente de la administración encabezada por Miguel Varela hacia el personal de Protección Civil y reconoció la importancia de dotarlos de mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.

La donación fue posible gracias a la colaboración de Barter Colosal y la empresa Tierra Nueva, cuyos aportes fortalecen las capacidades operativas de Protección Civil y reflejan la importancia del trabajo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno en favor del bienestar de Zacatecas.