Tequila: Cinco Experiencias Para Descubrir uno de los Destinos más Emblemáticos de México Este Verano

Riqueza Cultural, Gastronómica y Turística

Este verano, México recibirá a miles de viajeros nacionales e internacionales interesados en descubrir la riqueza cultural, gastronómica y turística del país. En ese contexto, Tequila, Jalisco, se posiciona como uno de los destinos imperdibles para quienes buscan vivir experiencias auténticamente mexicanas en un entorno lleno de historia, tradición y hospitalidad.

Ubicado a tan solo unos kilómetros de Guadalajara, este Pueblo Mágico ofrece una amplia variedad de actividades que permiten conocer de cerca el legado de una de las bebidas más representativas de México, mientras se disfruta de paisajes agaveros, gastronomía local y experiencias diseñadas para todas las edades.

Estas son cinco experiencias que hacen de Tequila un destino ideal para visitar durante el verano.

Viajar a Tequila a bordo de Jose Cuervo Express

La experiencia comienza desde el trayecto. A bordo de Jose Cuervo Express, los visitantes pueden disfrutar de la experiencia Premium Plus “The World’s Route of Tequila”, una forma diferente de llegar al Pueblo Mágico mientras se sumergen en la cultura tequilera mexicana.

El recorrido combina entretenimiento, degustaciones y actividades especialmente diseñadas para que el viaje forme parte de la experiencia, permitiendo a los asistentes admirar el paisaje agavero que distingue a esta región de Jalisco.

Conoce más en https://book.peek.com/s/b33b6abb-b887-4dc1-94e5-0033ee7e62b0/PWoav

Descubrir el origen del tequila con La Ruta del Origen

Para quienes desean profundizar en la historia y tradición de esta bebida emblemática, La Ruta del Origen ofrece una experiencia inmersiva que conecta a los visitantes con el proceso detrás de la elaboración del tequila.

La experiencia incluye traslado redondo desde Guadalajara, visita a campos de agave con demostración de jima, desayuno, acceso a la histórica Destilería La Rojeña, recorrido por la Cava de Reserva de la Familia, una cata educativa de tequilas Jose Cuervo Tradicional®, así como visita al Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo y a la Hacienda el Centenario®. Además, los asistentes cuentan con tiempo libre para recorrer las calles y rincones más emblemáticos de Tequila.

Solo estará disponible el 12, 21 y 25 de junio, mayor información en: https://book.peek.com/s/c963571e-f693-4691-9909-5bbaa499fd8d/KRqRD

Hospédate en el corazón de Tequila

Ubicado frente a la plaza principal, Hotel Solar de las Ánimas ofrece una combinación de arquitectura colonial, comodidad y una ubicación privilegiada para explorar el destino.

Con el paquete La Jugada Perfecta, los visitantes pueden complementar su experiencia en Tequila con una estancia diseñada para disfrutar del destino con tranquilidad, incluyendo desayuno y beneficios ideales para quienes viajan en pareja o en familia.

Conoce las distintas tarifas en:

https://bit.ly/4uiVyyd (entre semana)

https://bit.ly/4nH0Hh1 (fin de semana)

Disfrutar la gastronomía y la tradición mexicana

La oferta gastronómica también forma parte esencial de la experiencia. En La Antigua Casona, este Día del Padre, los visitantes podrán disfrutar de una propuesta culinaria inspirada en la cocina mexicana en un entorno que refleja la historia y tradición de la región.

Durante junio, el restaurante ofrecerá música de mariachi en vivo y detalles especiales para consentir a papá, creando una experiencia única en uno de los espacios más representativos de Tequila.

Reserva en: https://www.opentable.com.mx/booking/restref/availability?lang=es-MX&correlationId=07969deb-5e26-499b-8aa8-7ab9e2fc01e6&restRef=1436599&otSource=Meta%20(FB/IG)&otCampaign=Chiles%20en%20Nogada

Recorrer un destino lleno de cultura, historia y paisajes únicos

Más allá de sus experiencias turísticas, Tequila invita a descubrir su riqueza cultural a través de sus calles, plazas, museos y espacios históricos.

Rodeado por el imponente paisaje agavero reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el destino ofrece la oportunidad de conectar con tradiciones que han dado identidad a México a lo largo de generaciones.

Un verano para descubrir la esencia de México

Tequila es mucho más que el lugar donde nace la bebida más emblemática del país; es un destino que combina historia, gastronomía, hospitalidad y experiencias auténticas para quienes buscan conectar con la riqueza cultural de México.

Ya sea para una escapada de fin de semana o como parte de un recorrido por Jalisco, ofrece una forma única de vivir sus tradiciones, su gente y sus paisajes.