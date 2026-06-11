Aguascalientes Sigue Despegando; Inauguran Nuevas Rutas Aéreas a Puebla y Puerto Vallarta

Aguascalientes se consolida como un estado cada vez más conectado y competitivo con la incorporación de dos nuevas rutas aéreas directas de Volaris hacia Puebla y Puerto Vallarta, conexiones que ya se encuentran en operación y que contribuirán a impulsar el turismo, los viajes de negocios y el intercambio comercial con estos importantes destinos del país.

El secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, destacó que la apertura de estas nuevas rutas refleja la confianza que las aerolíneas mantienen en el crecimiento de Aguascalientes como destino turístico y de negocios.

Las nuevas rutas operan los martes, jueves y domingos a bordo de aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros.

La ruta Puebla-Aguascalientes, vuelo Y4 601, sale a las 6:13 horas y llega a Aguascalientes a las 7:26 horas. El vuelo de regreso, Aguascalientes-Puebla (Y4 600), despega a las 11:21 horas y aterriza a las 12:30 horas.

Mientras que la ruta Aguascalientes-Puerto Vallarta, vuelo Y4 651, parte a las 8:13 horas y arriba a las 9:09 horas. El vuelo Puerto Vallarta-Aguascalientes (Y4 650) despega a las 9:50 horas y aterriza a las 10:47 horas.

Gracias a estas conexiones, los viajeros pueden trasladarse entre Puebla y Aguascalientes en poco más de 50 minutos; en tanto que el trayecto entre Aguascalientes y Puerto Vallarta se realiza en alrededor de 45 minutos; con ello, se acerca a las y los visitantes a nuevas experiencias turísticas y se facilita la movilidad entre regiones estratégicas del país.

Además, los boletos pueden adquirirse desde aproximadamente 2 mil 500 pesos en viaje redondo, incluyendo la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), aunque las tarifas varían de acuerdo con la temporada, disponibilidad y fecha de compra.

Con estos nuevos trayectos, Aguascalientes es hoy un destino cada vez más accesible, competitivo y conectado, lo que fortalece su presencia dentro de la red aérea nacional y amplía las oportunidades para el crecimiento turístico y económico del estado.