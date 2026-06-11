Tere Jiménez Anuncia más Apoyos Para que Personas Con Discapacidad y Problemas de Movilidad Puedan Mejorar su Calidad de Vida

Se Podrá Acceder a dos o más en el año

A partir del 1 de julio, las y los beneficiarios podrán acceder a dos o más apoyos cuando lo requieran, dejando atrás el esquema de un apoyo por persona al año.

Durante la actual administración de Tere Jiménez se han entregado más de 15 mil apoyos funcionales y médicos.

En los próximos tres días, más personas recibirán auxiliares auditivos, sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros apoyos funcionales.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de auxiliares auditivos y apoyos funcionales para personas de distintos municipios del estado, con lo que suman ya más de 15 mil beneficios otorgados durante la actual administración a través del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA).

Estos apoyos, que incluyen auxiliares auditivos, sillas de ruedas, andaderas, bastones, prótesis y otros dispositivos funcionales, han permitido que miles de personas mejoren su movilidad, independencia y calidad de vida.

Durante el evento, la gobernadora anunció una importante medida para fortalecer este programa: a partir del 1 de julio, las y los beneficiarios podrán acceder a más de un apoyo cuando su condición lo requiera, dejando atrás el esquema que limitaba la entrega a un solo beneficio por año. Esta decisión permitirá brindar una atención más integral y responder de manera más efectiva a las necesidades de cada persona.

Tan solo en lo que va de 2026 se han entregado 63 prótesis de cadera y rodilla, se realizaron 231 cirugías de lente intraocular y más de 600 personas recibieron lentes de armazón. Además, durante los próximos tres días, 621 pacientes serán beneficiados con más de mil 200 auxiliares auditivos, mientras que otras 130 personas recibirán sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros apoyos funcionales.

Tere Jiménez destacó que el IBPEA nació durante su administración con el propósito de acercar soluciones a quienes enfrentan alguna condición de salud que limita su movilidad, audición o calidad de vida.

“Este proyecto empezó en 2022; aquí no existía, pero lo trajimos porque escuchamos las necesidades de la gente y sabíamos que había muchas personas esperando una oportunidad para mejorar su vida. Hoy, ya cuentan con una institución que trabaja para ustedes y que seguirá creciendo. Ahora podrán acceder a más apoyos sin tener que esperar, porque nuestro compromiso es estar cerca de quienes más lo necesitan. Tenemos sillas de ruedas, bastones, prótesis de rodilla y cadera, auxiliares auditivos y muchos otros apoyos. Avísenles a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos; que sepan que aquí hay puertas abiertas y que vamos a seguir ayudando a más personas para que tengan una mejor calidad de vida”, expresó la gobernadora.

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, destacó que el Gobierno del Estado se ha distinguido por impulsar una política social cercana, incluyente y accesible para toda la población.

“Este es un día muy importante, porque detrás de cada apoyo hay una historia, una familia y una necesidad que está siendo atendida. Gracias a la visión de universalidad que nos ha instruido la gobernadora Tere Jiménez, aquí no se distingue a nadie; la Beneficencia Pública es para todas las personas que requieren ayuda. Sepan que vamos a seguir trabajando para traer más apoyos, más programas y más oportunidades para las familias de Aguascalientes”, señaló.

El director general del IBPEA, José Antonio Abad Mena, resaltó que esta entrega es resultado de la cercanía permanente de la gobernadora con la población y de su interés por facilitar la vida de quienes enfrentan alguna dificultad de salud o movilidad.

“Antes entregábamos un apoyo por persona al año; hoy, damos un paso muy importante porque, a partir del primero de julio, los beneficiarios podrán recibir los apoyos que realmente necesiten. Si una persona requiere dos o tres apoyos, podrá acceder a ellos. Esto es posible gracias a una gobernadora sensible, cercana y comprometida con la gente. Estos apoyos son para ustedes, para ayudarles a realizar sus actividades con mayor facilidad y para que tengan una mejor calidad de vida”, afirmó.

A nombre de las y los beneficiarios, Ana María Díaz Muñoz agradeció los apoyos recibidos y reconoció el impacto que tendrán en cientos de familias.

“Mi esposo y yo somos beneficiarios de auxiliares auditivos. Gracias, gobernadora, por estos apoyos que hoy hacen una diferencia en nuestras vidas. Escuchar mejor significa poder comunicarnos con nuestras familias, participar en nuestras actividades y disfrutar momentos que para muchos parecen sencillos, pero que para nosotros son muy valiosos”, expresó.

En el evento también estuvo presente Yolanda Flores Galván, quien recibió una silla de ruedas a nombre de su padre, Francisco Flores.