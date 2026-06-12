Alertas de EU no han Afectado al Turismo de Zacatecas: Barragán

Llegada de Visitantes se Mantiene Constante, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de que el gobierno de Estados Unidos mantuviera a Zacatecas dentro de los estados de México con el nivel más alto de alerta para viajeros por cuestiones de seguridad, el secretario de Turismo estatal, Le Roy Barragán Ocampo, aseguró que la actividad turística no se ha visto afectada y, por el contrario, continúa mostrando indicadores de crecimiento. Señaló que la llegada de visitantes se mantiene constante y que los vuelos nacionales e internacionales registran una alta ocupación.

La declaración surge tras la actualización del mapa de alertas de viaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, en el que Zacatecas aparece nuevamente en color rojo, categoría que recomienda evitar los viajes no esenciales a la entidad. Sin embargo, el secretario sostuvo que la realidad que enfrenta el sector turístico refleja un panorama distinto al señalado en esa clasificación.

Barragán Ocampo afirmó que las conexiones aéreas con Estados Unidos y la Ciudad de México continúan operando con una importante demanda de pasajeros, al grado de que algunas rutas resultan insuficientes para atender el flujo de viajeros. Además, destacó el desempeño de una de las rutas más recientes, “el vuelo está madurando muy bien. Es un avión muy grande; de hecho es el modelo más reciente que ha llegado a México. Esta compañía ya cuenta con 150 aviones y conecta con 29 destinos de Estados Unidos y prácticamente con todo el país”, explicó.

En ese sentido, adelantó que la Secretaría de Turismo trabaja en la incorporación de nuevas rutas aéreas. Entre los proyectos se encuentra la llegada de una nueva aerolínea que ofrezca vuelos económicos hacia la Ciudad de México, además de otras conexiones directas desde ciudades de Estados Unidos, las cuales podrían anunciarse próximamente como parte de la estrategia para ampliar la llegada de visitantes.

Respecto a la Copa Mundial de Futbol de 2026, el secretario consideró que Zacatecas tiene una oportunidad importante para beneficiarse del movimiento turístico que generará el evento.

Explicó que la conexión con Guadalajara, una de las sedes mundialistas, fue planeada con esa visión, ya que permite ofrecer al estado como un destino complementario para quienes visiten México durante la justa deportiva y busquen conocer otros atractivos culturales e históricos. Además de las expectativas por el Mundial, Barragán Ocampo destacó que actualmente Zacatecas mantiene una intensa actividad turística impulsada por congresos y convenciones nacionales e internacionales.

A ello se suma el crecimiento de la oferta de hospedaje a través de plataformas digitales, que ya contabilizan alrededor de mil espacios registrados en todo el estado, principalmente en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, fortaleciendo así la capacidad para recibir a un mayor número de visitantes.