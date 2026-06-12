Colectivo Miralejos Promoverá las Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales en Zacatecas

Buscan Ampliar Oportunidades Para Artistas, Estudiantes y Gestores

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de concretar su constitución legal, el Colectivo Audiovisual Miralejos A.C. inició formalmente actividades en Zacatecas con el objetivo de impulsar proyectos artísticos, culturales y educativos, además de generar espacios de formación y difusión para creadores del estado. La firma constitutiva se realizó el pasado 9 de junio ante la Notaría Pública No. 42, encabezada por el notario Jaime Arturo Casas, quedando formalizada la creación de una asociación civil sin fines de lucro que busca fortalecer el desarrollo de las artes escénicas, cinematográficas y audiovisuales en la entidad.

Los integrantes de la organización señalaron que la asociación surge como una iniciativa ciudadana enfocada en ampliar las oportunidades para artistas, estudiantes y gestores culturales, mediante acciones que favorezcan el aprendizaje, la producción creativa y la vinculación entre distintos sectores de la sociedad.

La mesa directiva quedó conformada por Aurelio Carrillo Carrillo como presidente; Manuel de Jesús Medina Castro como secretario; Emmanuel Fandiño Arzate como tesorero; Valeria Rodríguez Gutiérrez como vocal administrativa; Iván Eduardo Pastor Alvarado como vocal de producción; Jael Cristina Alvarado Jáquez como vocal de formación académica, e Isis Monserrat Leaños Medellín como vocal de comunicación y gestión cultural.

Entre las líneas de trabajo planteadas por la nueva asociación destaca el impulso a proyectos cinematográficos y audiovisuales, así como la capacitación y profesionalización de creadores y la creación de talleres, conferencias y actividades especializadas.

También contempla la organización de festivales, muestras culturales y espacios de exhibición para acercar estas expresiones al público.

De igual manera, el colectivo buscará establecer alianzas con instituciones educativas, organismos gubernamentales, organizaciones civiles y la iniciativa privada, con la intención de fortalecer las condiciones para el desarrollo cultural y artístico en Zacatecas y ampliar el alcance de los proyectos que se impulsen desde la asociación.

Los integrantes de Miralejos A.C. señalaron que sus actividades se regirán por principios de participación ciudadana, transparencia y compromiso social.

Finalmente destacaron que con el arranque formal de operaciones, la organización pretende consolidarse como un espacio de apoyo para nuevas generaciones de creadores y contribuir al fortalecimiento del ecosistema cultural del estado.