El Mercado Terminó por Empobrecer más el Trabajo de los Productores Zacatecanos: García Murillo

Necesarias, Políticas Públicas que Generen Desarrollo en el Agro, Plantea

Por Gabriel Rodríguez Piña

Carlos García Murillo, secretario técnico del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRC), dijo que el mercado en Zacatecas terminó por empobrecer a los campesinos de la entidad al supeditar su producción, empobreciéndolos ante los embates del capital nacional y extranjero.

“No solamente no se les reconoció sino que, además, el proyecto morenista de Alimentación para el Bienestar vino a resultar insuficiente al quedarle a deber al campo; más allá de las buenas intenciones, de las bondades de dichos proyectos, esos programas, al final del trayecto, han resultado bastante pobres”.

Uno de los procedimientos con los cuales García Murillo está seguro de superar ese tipo de hechos sería la “implementación de una política pública que genere desarrollo en el campo y no solamente mantenga a las bases de trabajadores en niveles de sobrevivencia”.

Sobre esto último, definió que muchos grupos empresariales privados de varios productos han terminado por lesionar a granos como el maíz y el sorgo, “que nos plantean el panorama actual del desastre agrario.

“Ya no debe bastarnos solamente con tener una buena producción si antes no hay precios de garantía o cuando menos la existencia mínima de una banca de desarrollo que permita invertir en sectores”.

Lo anterior, “tiene que ver con el simple hecho de que los campesinos caen en bancarrota cuando no encuentran un apalancamiento financiero por lo que, mientras eso ocurre y, ante sus miserias, no pueden preparar sus tierras, no pueden sembrar.

“A México, a Zacatecas, a todo el país, le urge la implementación de un plan emergente en estos momentos dentro de la negociación del T-MEC, aunado a lo cual queremos sacar todos nuestros granos de dicho acuerdo, debido que nosotros no podemos competir con los miles de millones de dólares con los que los gringos subsidian su campo anualmente porque el hecho es en sí mismo competencia desleal”.

Pagos Inoportunos

Para García Murillo, encima de todas esas tragedias, los pagos son inoportunos, “o llegan tarde o no llegan a quienes deben recibirlos”, destacó.

“A nuestra gente se le deben montos financieros de larga data pasada sin olvidar que los actos de corrupción de Segalmex”, bajo la administración del amigo de Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Ovalle Fernández, “nos dejó una deuda por alrededor de 15 mil millones de pesos y un ambiente plagado de corrupción que lastra al campo mexicano”.

Asimismo, dijo que María Luisa Albores, nueva titular de Segalmex, “debe abocarse a impulsar un plan de emergencia agraria, aun cuando ya le presentamos una propuesta por lo que esperamos negociar con ella y con Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) mediante la atención presupuestaria al campo, porque junto con Zacatecas, el agro nacional es un verdadero desastre”.

Rescate Necesario

Más allá de si fueron los neoliberales quienes desataron el atraso del campo nacional o de si Morena llegó al poder como “izquierda” o de si a los campesinos les desaparecieron la Financiera Rural y les quitaron, en el gobierno de López Obrador los apoyos de Procampo, García Murillo destacó que en medio de todos esos hechos, “lo primordial sería rescatar la soberanía alimentaria pues un país que no produce lo que consume, no puede ser soberano”, aclaró.

Insistió en que, como siempre, es el campo mexicano el pagano de los platos rotos, o bien se beneficia a los grandes agronegocios, empresas potencialmente poderosas que van contra los intereses de la base superestructural de campesinos pobres.

Finalmente, cuestionó a la nueva Ley de Aguas Nacionales, en el sentido de que deben auditarse a las grandes empresas extractivistas (cerveceras y refresqueras) porque hay ahí un rezago de muchos años y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) debe impulsar los reglamentos de la norma “siempre y cuando tomen en cuenta las necesidades reales del campo y de los campesinos”.

“Zacatecas tiene una herida abierta desde 1994 que ha causado un sangrado permanente entre los campesinos pobres, por lo que creo que este es el momento en el que muchos paguen las onerosas facturas del agro”.