Fortalecer el Campo es Garantizar la Soberanía Alimentaria de México: Ulises Mejía Haro

Guadalupe, Zac.- Como parte de su gira legislativa por la zona rural del municipio de Guadalupe, el diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo encuentros con productores, ejidatarios y habitantes de diversas comunidades, donde reafirmó la importancia de fortalecer el programa de Precios de Garantía impulsado por el Gobierno de México para brindar certeza y mejores ingresos a quienes trabajan la tierra.

Durante los encuentros, Ulises Mejía Haro señaló que el campo continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la economía zacatecana y que resulta indispensable consolidar mecanismos que permitan a los productores comercializar sus cosechas a precios justos, evitando la especulación y el intermediarismo que históricamente han afectado a miles de familias rurales.

El legislador recordó que Zacatecas aporta alrededor del 40 por ciento de la producción nacional de frijol y que en años favorables se alcanzan cosechas superiores a las 400 mil toneladas.

Sin embargo, lamentó que gran parte de los productores continúen enfrentando dificultades para comercializar sus cosechas, lo que en muchas ocasiones los obliga a vender por debajo de sus costos de producción.

“Siempre lo hemos dicho: el problema del campo zacatecano no es producir, el problema es vender bien. Por eso debemos fortalecer los precios de garantía, ampliar los esquemas de acopio y garantizar que el beneficio llegue directamente a los productores”, expresó.

Ulises Mejía Haro destacó además los esfuerzos que se realizan para fortalecer la cadena de valor del frijol mediante la operación de la planta procesadora de Sombrerete, la promoción del sello de origen de los productos zacatecanos y la apertura de nuevos mercados, incluyendo el denominado mercado de nostalgia integrado por millones de migrantes mexicanos que demandan productos del campo nacional en Estados Unidos.

Finalmente, reiteró que además de fortalecer los precios de garantía, es necesario impulsar la industrialización del campo zacatecano, la tecnificación del riego, la inversión en infraestructura hidráulica y la generación de nuevos canales de comercialización que permitan incrementar los ingresos de las familias rurales.

Ulises Mejía Haro subrayó que fortalecer al campo mexicano también significa respaldar el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de avanzar hacia la soberanía alimentaria del país, garantizando que México produzca una mayor proporción de los alimentos que consume y que las familias productoras reciban un ingreso justo por su trabajo.

“El campo no necesita discursos, necesita oportunidades. Apoyar a nuestros productores es fortalecer la soberanía alimentaria de México. Si fortalecemos la producción, la transformación y la comercialización de nuestros productos, estaremos generando más bienestar para las familias zacatecanas y contribuyendo a la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de construir un país más fuerte, más justo y con mayor autosuficiencia alimentaria”, concluyó.