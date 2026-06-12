Gobierno de Monreal Sigue Incumpliendo Acuerdos con el FPLZ: Adán González

Amaga con Tomar Acciones más Radicales

Por Gabriel Rodríguez

Piña Adán González Acosta, líder estatal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), indicó que, una vez que ellos liberaron hace días las instalaciones del complejo Ciudad Administrativa de Gobierno del Estado de Zacatecas (ahora en manos de miles de maestros inconformes), “de cualquier manera, queremos subrayar que nadie nos ha escuchado con la 􀂿nalidad de atender nuestras demandas en el aspecto educativo, donde encontramos, todo el tiempo, una negación que va desde escucharnos hasta no atendernos”, expresó.

González Acosta indicó que “ninguno de los acuerdos que se habían tomado de antemano con gobierno estatal para la atención de sus instalaciones educativas, ha sido resuelto”.

Cabe recordar que el FPLZ demandaba a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal la resolución, entre otras, de demandas como apoyar en las necesidades técnicas y 􀂿nancieras de la UCRE (Unidad de Capacitación y Rehabilitación Especial), así como en lo relativo a dotación de claves 􀂿nancieras que son los Revoes para la apertura de los Cendis.

Asimismo, “no nos han cumplido en lo correspondiente a la Casa de la Mujer, que también requiere recursos y apoyos a los maestros de las prepas”.

El responsable técnico frentista añadió que “gobierno estatal incumplió los acuerdos incluso cuando estos se trazaran, para su resolución, en el lapso de dos semanas cuando menos, periodo durante el cual ellos mismos dijeron que se iban a destrabar eso hechos”.

Fue por ello que el gobierno monrealista en Zacatecas “no solamente no cumplió sino que, además, agarraron como pretexto el hecho de que, con anterioridad, les hubiéramos tomado y cerrado las o􀂿cinas de Ciudad Gobierno, así como los centros recaudadores en la capital, por lo que argumentan que, bajo esas circunstancias, no habrían podido operar 􀂿nancieramente al respecto”.

Uno de los escasos funcionarios que logró llegar a ciertos logros con el FPLZ fue Armando Delgadillo Ruvalcaba, subsecretario académico de Educación (SEZ), “garbanzo de a libra que todo este tiempo nos ha escuchado y con quien conversamos el pasado miércoles 10 de junio, que se comprometió a revisar nuestro tema ante las autoridades del ramo”.

A Delgadillo Ruvalcaba le comunicamos que “si no se atienden nuestras demandas, nos veremos obligados a emprender nuevas acciones, más radicales a las anteriores”.

Adelantó, no obstante que “Zacatecas colapsará de nuevo en días próximos y a partir de nuevos cierres en el bulevar Adolfo López Mateos en su totalidad cuando no mediante la toma de la propia Secretaría de Educación por tiempo inde􀂿nido, porque no nos hacen caso”.

Precisó que la realidad no puede basarse solamente en las promesas de nuevos acuerdos, “ninguno de los cuales han podido ni tampoco querido concretar”.