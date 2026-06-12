Las Autoridades Agrarias no Sólo no Escuchan a Campesinos, “los Están Dejando Morir de Hambre”

Programa de Acopio se Enmierdó, se Brincó a la Gente: Adame

Por Gabriel Rodríguez Piña

Faustino Adame, coordinador de enlace del campo del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) reveló lo que en otros términos podría denominarse como un panorama oscuro para el campo de la entidad: las autoridades agrarias no solamente no escuchan a sus campesinos, “peor aún, los están dejando morir de hambre”, precisó.

Adame Ortiz añadió que es lamentable el estado de parálisis que se observa en el caso de los miles de frijoleros de Zacatecas que yacen en condiciones marginales; “ahí de plano, no hemos logrado avances en sentido alguno”, lamentó.

“Tenemos miles de costales abandonados que en su momento gobierno nos dio desde el pasado año 2025, pero a cuyos campesinos no les recibieron el producto aun cuando otros les recibieran el producto, lo cual eso no signi􀂿ca que ya les hayan pagado”, advirtió.

Entre la maraña de tramas burocráticas, “mañosas y estériles a que nos sometieron fue la extensión de toda suerte de folios para ampliaciones; realizaron, según ellos estudios sobre la humidi􀂿cación del grano o bien que el grano careciera de gorgojo, pero todo se resolvió como siempre, mediante métodos dignos de la novela más oscura de Franz Kafka, en tinieblas”.

Lo real fue que nuestros campesinos se presentaron ante los centros de acopio, “ahí iban muchos hombres y mujeres mayores, algunos de la tercera edad, sólo para enfrentarse a un panorama desolador: nadie los iba a atender en el cuadrado de una ventanilla abierta hasta la mitad de sus rostros, en la que nadie los iba a escuchar, nadie los iba a atender”.

La gente confrontó a burócratas infames en muchos de esos centros de acopio que en su momento (y quiere decir todavía hoy) permanecen cerrados mientras que en otros casos las autoridades fueron selectivas al abrir algunos más para atender “a los campesinos cercanos a las estructura o􀂿ciales de poder, a sus campesinos, los elegidos en medio de un mar de otros que no se pueden defender”.

Adame Ortiz habló en ese sentido, que se trató, sobre esto último, de “aquellos a los que se podría denominar los privilegiados, los acaparadores a quienes dieron folios para beneficiar a su gente”.

Asimismo, recordó a todos esos acaparadores “que el programa es de carácter federal, no estatal, y que muchos de esos centros de acopio están bajo resguardo de ciertas gentes que se apoderaron de los mismos”.

Travestismo Agrario

El coordinador del campo frentista, advirtió que eso signi􀂿ca, además, el disfraz, “mejor aún diría que se trata del travestismo de muchos que, sin serlo, de la noche a la mañana ahora son productores con necesidades”.

Dentro de estos últimos estarían los voceros, los encargados del riego, es decir, algunos productores de hortalizas, potencialmente poderosos, quienes ocupan sitiales desde los cuales pueden ejercer el coyotaje que, por igual, perjudicó a los pequeños productores.

“Encima de ello, la corrupción sigue en todos los niveles a causa de que persisten los casos por los cuales muchos productores están desesperados porque ya se les vino encima el ciclo agrícola del 26 mientras que sus tierras permanecen yermas a causa de que no tienen dinero para emprender”.

Este 2026 “pudo ser buen año, porque comenzaron las lluvias pero, por desgracia, no hubo suerte 􀂿nanciera en muchos de ellos para sacar adelante su producción y proceder a cultivar sus tierras no se dio”.

La Sobrevivencia en la Desgracia

Para aminorar lo que otros llaman “la perra suerte de sobrevivir en Zacatecas en este tiempo”, Faustino Adame dijo que “mientras que México elige confrontarse con los gringos, por mil razones, en el campo, muchas de esas personas sobreviven de las remesas que les hacen llegar sus paisanos desde Estados Unidos”.

“Algunos meten esos ingresos a sus tierras, pero muchos de los jóvenes salen huyendo del campo para emplearse en ciudades grandes como Aguascalientes, Durango, San Luis, Saltillo, León, Querétaro o Ciudad de México, donde se emplean como obreros, no en Zacatecas porque aquí ni a industrias llegamos, no las tenemos”.

“Muchos, a pesar de todos los impedimentos, elegirían partir a Estados Unidos, en medio de los horrores de las deportaciones, las vejaciones, los insultos, el racismo, los amagos del ICE, desapariciones y secuestros, que es algo que en Zacatecas al gobierno le tiene sin cuidado”.

El Campo Solito

Asimismo, indicó que, en medio de esas circunstancias, el campo se está quedando solo, “que es lo más preocupante en un momento en el que se alentó al coyotaje en medio de cuantiosos abusos de parte de la autoridad agraria estatal”.

“Se enmierdó a tal grado el programa (de acopio)”, que aun cuando éste tiene enormes bondades al haber sido promovido en su momento por la presidenta Claudia Sheinbaum, “nunca esperamos que el ejercicio del mismo fuera tan degradante al haberse brincado a la gente”.

Mujeres y Niños en la Base Piramidal

Para concluir, Adame aludió a la pobreza extrema que se da en muchas áreas del campo de la entidad zacatecana, la que afecta a niños, niñas y muchas mujeres abandonadas: “Es un fenómeno grave, porque muchos de ellos nada más comen una vez al día frijol y tortilla porque no hay trabajo, motivo por el que delinquen.

“Vemos como muy preocupante la situación de los niños, de sus madres en􀃀aquecidas por el dolor, por el hambre, de los jóvenes desesperados entre mandar todo a la chingada o vincularse con la delincuencia.

“Zacatecas no ha puesto cartas en el asunto porque al parecer no les importa desarrollar políticas públicas en aquellas comunidades donde hay pobreza extrema, subrayo, son lugares en los que hay pobreza extrema”.

En esos lugares, muchos maestros también se han esfumado, la educación en esos puntos de persistente pobreza es de las más bajas a nivel nacional “y esos maestros no pueden seguir enseñando”.

“Gobierno de Zacatecas debe pensar en una reingeniería en todos los sentidos en el campo, educación, salud y vivienda pues aquí seguimos sin tener medicamentos en nuestros hospitales.

“El gobernador debe entender que no puede seguir promoviendo bailes mientras corona reinas sobre todo cuando aquí la necesidad es mucha”.