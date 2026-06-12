Magisterio Paraliza de Nuevo a Zacatecas

Toma las Principales Vialidades y Realiza Bloqueos Carreteros

Por Nallely de León Montellano \ Fotos: Diana Moreno Valtierra

Por segunda vez en lo que va del mes, una marea de maestras y maestros recorrió este jueves las principales vialidades de la capital zacatecana como parte de la jornada nacional de protesta convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La movilización reunió a miles de trabajadores de la educación de distintos municipios del estado que demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios de fondo al sistema de pensiones.

Desde antes de las 10 de la mañana comenzaron a concentrarse los contingentes que partieron de manera simultánea desde tres puntos distintos de la ciudad: la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la comunidad de 30-30 y las inmediaciones de la Presidencia Municipal.

Conforme avanzaron los contingentes, las calles de la capital se cubrieron con mantas, consignas, banderas y cartulinas que re􀃀ejaban el descontento acumulado por años entre el magisterio federalizado.

La movilización estuvo integrada por docentes provenientes de diversas regiones del estado, quienes se trasladaron desde municipios como Guadalupe, Loreto, Pinos, Ojocaliente, Villa de Cos, Jerez, Nochistlán, Jalpa, Juchipila, Valparaíso, Río Grande, Fresnillo, Sombrerete, Tlaltenango y Juan Aldama, entre otros.

A lo largo del recorrido, las y los manifestantes insistieron en que la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2007 modi􀂿có de manera significativa las condiciones de retiro del magisterio y afectó derechos laborales conquistados durante décadas.

La inconformidad, señalaron, no se limita a una demanda salarial, sino que responde a un modelo que consideran injusto para quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio educativo. La presencia de miles de docentes provocó cierres parciales a la circulación y afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, para las y los participantes, las molestias generadas forman parte de una lucha que consideran necesaria para visibilizar una problemática que impacta directamente a trabajadores activos y jubilados.

Tras converger en Plaza de Armas, dirigentes sindicales informaron que la movilización forma parte de una estrategia nacional coordinada con otras entidades del país, donde continúan las protestas para exigir una respuesta del Gobierno Federal a las demandas planteadas por la CNTE.

Durante la concentración, se reiteró la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, establecer un sistema pensionario que garantice condiciones dignas para el retiro de las y los trabajadores, eliminar el cálculo de pensiones mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y avanzar hacia mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo del magisterio.

Las y los docentes también hicieron referencia al incremento en el costo de vida y a las di􀂿cultades económicas que enfrentan numerosos trabajadores de la educación, particularmente aquellos que se acercan a la jubilación bajo las condiciones impuestas por la legislación vigente. Aunque inicialmente se informó que no habría mitin formal al término de la marcha, la Plaza de Armas se convirtió nuevamente en un espacio de organización y de􀂿nición de acciones.

Ahí se anunció la continuidad de la jornada de lucha y se reiteró que las movilizaciones seguirán mientras no existan respuestas satisfactorias a las demandas del sector. La protesta de este jueves se suma a una serie de acciones emprendidas durante las últimas semanas por la Sección 34 del SNTE, entre ellas la liberación de casetas de peaje, la toma de sucursales bancarias, el plantón permanente en Plaza de Armas y diversas manifestaciones en o􀂿cinas gubernamentales.

Horas más tarde, alrededor de la una de la tarde, la movilización se extendió a distintos puntos estratégicos de la entidad. Integrantes del movimiento realizaron bloqueos intermitentes en el bulevar Metropolitano y en tramos carreteros considerados de alta a􀃀uencia vehicular.

Las acciones se desarrollaron en la caseta de Osiris, la caseta de Calera, el acceso al Aeropuerto Internacional de Zacatecas, Las Arcinas, el crucero del Tecnológico Regional y la carretera federal 54 con dirección a Saltillo. De acuerdo con los organizadores, los cierres se realizaron de manera intermitente, permitiendo el paso de vehículos cada determinado tiempo para reducir afectaciones mayores a la población.

Las movilizaciones forman parte del paro nacional que mantiene la CNTE en distintos estados del país y que ha encontrado eco en Zacatecas, donde cientos de escuelas federalizadas continúan con suspensión de actividades derivado de la participación del magisterio en las protestas.

Las y los docentes participantes, resaltaron que, con estas movilizaciones se deja el nivel de organización que se genera desde el magisterio a nivel estatal y nacional.

Las calles de Zacatecas fueron escenario de una de las manifestaciones magisteriales más numerosas de las últimas semanas, reflejando el descontento de un gremio que asegura mantenerse 􀂿rme hasta lograr cambios en el sistema de pensiones y condiciones laborales que consideran más justas para las actuales y futuras generaciones de docentes.