Paro en Mina La Colorada no Tiene Sustento Legal: Miranda

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, informó que el paro de actividades registrado en la mina La Colorada, operada por la empresa Pan American Silver, se originó a partir de la inconformidad de un grupo de trabajadores tras una resolución judicial vinculada a la elección sindical.

El secretario explicó que un juzgado federal invalidó la votación realizada semanas atrás, situación que detonó las protestas al interior del centro minero.

Detalló que el tema fue abordado en una conversación con Napoleón Goméz Urrutia, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el director general de la empresa minera, quienes confirmaron que el conflicto deriva directamente de dicha resolución judicial.

“Es una protesta que se respeta, pero la verdad está totalmente fuera de la ley. Hoy tenemos ya un sindicato electo y tenemos que dejar que los causes legales concluyan”, comentó. Miranda Castro subrayó que lo correcto es respetar los procesos jurídicos en curso y permitir que las autoridades competentes determinen la resolución final sobre la elección sindical.

Asimismo, indicó que la empresa mantiene mesas de diálogo con los trabajadores que han manifestado su inconformidad, aunque precisó que se trata de un grupo reducido dentro de la plantilla laboral.

Añadió que existe disposición de ambas partes para mantener la comunicación mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente. El secretario advirtió que el paro ha comenzado a generar afectaciones económicas para la entidad, particularmente en lo relacionado con la producción minera y su impacto en las participaciones federales.

No obstante, aclaró que por la duración reciente del conflicto, los efectos aún no son de gran magnitud, aunque podrían incrementarse si la situación se prolonga.