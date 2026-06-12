Zacatecas Capital Inicia Jornada de Reforestación en el Cerro de la Bufa Para Conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de Zacatecas llevó a cabo una jornada de reforestación en el emblemático Cerro de la Bufa, reafirmando su compromiso con la conservación de los espacios naturales y la construcción de una ciudad más sustentable para las futuras generaciones.

Durante esta actividad, realizada en coordinación con grupos de senderistas y ciudadanos comprometidos con el cuidado del entorno, fueron plantados cerca de 30 árboles en una de las zonas naturales más representativas de la capital zacatecana. La jornada permitió sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno para fortalecer la cobertura vegetal del cerro y contribuir a la preservación de este importante patrimonio natural.

Isaac Rivera Ruvalcaba, director de Medio Ambiente destacó que el Día Mundial del Medio Ambiente representa una oportunidad para reflexionar sobre los retos ambientales que enfrenta la sociedad, pero sobre todo para impulsar acciones concretas que generen un impacto positivo en el entorno. En ese sentido, la reforestación forma parte de una estrategia permanente orientada a la recuperación de áreas verdes, la protección de los ecosistemas urbanos y la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental entre la población.

Además de mejorar el paisaje natural, la plantación de árboles contribuye a la captura de carbono, la regulación de la temperatura y la conservación del suelo, beneficios que fortalecen la calidad de vida de las y los zacatecanos. La participación ciudadana fue fundamental para el éxito de esta actividad, demostrando el interés de diversos sectores por involucrarse en iniciativas que favorezcan el equilibrio ecológico de la capital.

Finalmente desde la Dirección de Medio Ambiente se hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las próximas jornadas de reforestación y arborización que se estarán realizando durante la temporada de lluvias, considerada la época ideal para garantizar el adecuado desarrollo de los árboles. A través de estas acciones, Zacatecas Capital continúa impulsando proyectos que promueven el cuidado del medio ambiente y fortalecen la participación comunitaria en favor de un futuro más verde y sostenible para todos.