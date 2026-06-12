Aguascalientes Celebra el Mundial; Miles se Suman a la Fiesta en las Fan Zone de Plaza Patria e Isla San Marcos

La pasión por el futbol se apoderó de Aguascalientes este jueves, cuando miles de familias, aficionados y visitantes se dieron cita en Plaza Patria y la Isla San Marcos para vivir el arranque del Mundial 2026, durante el esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Vestidos con los colores de la Selección Mexicana, portando banderas, camisetas y un entusiasmo contagioso, los asistentes transformaron ambos espacios en verdaderos escenarios de celebración. La Gigante Fan Zone se convirtió en el punto de encuentro para quienes decidieron vivir la pasión del futbol compartiendo cada jugada, cada emoción y cada grito de aliento al representativo nacional.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió previo al silbatazo inicial, cuando miles de aficionados entonaron el Himno Nacional Mexicano a todo pulmón. Con las banderas ondeando y el orgullo nacional a flor de piel, las voces de niños, jóvenes y adultos se unieron en una sola, generando una atmósfera de unidad y emoción que puso la piel de gallina a los asistentes.

La jornada fue mucho más que un partido. Música en vivo, dinámicas interactivas, actividades recreativas y múltiples sorpresas mantuvieron el ambiente encendido antes, durante y después del encuentro. Niños corriendo entre las activaciones, familias disfrutando de los espacios de convivencia y aficionados cantando al unísono crearon una postal inolvidable que reflejó la unión que genera el deporte.

Cada avance de México provocó una explosión de emociones. Los aplausos, las porras y los cánticos resonaron en cada rincón, mientras cientos de miradas permanecían fijas en las pantallas gigantes que se convirtieron en el corazón de la celebración.

La Gigante Fan Zone demostró ser mucho más que un lugar para ver futbol; fue un espacio donde se reunieron generaciones enteras para compartir la alegría, la esperanza y el orgullo de apoyar a México. Entre sonrisas, fotografías y momentos de convivencia, la afición dejó claro que cuando rueda el balón, la pasión mexicana encuentra siempre la manera de hacerse sentir.

Así, Plaza Patria y la Isla San Marcos se vistieron de verde, blanco y rojo para dar inicio a una experiencia que quedará grabada en la memoria de quienes fueron testigos de una tarde en la que el futbol se convirtió en el gran protagonista y la afición en el alma de la fiesta.