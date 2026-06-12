El Mundial se Vive en Comunidad; Tere Jiménez Pone en Marcha “Gigantes del Mundial Social” con Actividades Para Toda La Familia

“El Deportes es Nuestra Prioridad”

La gobernadora Tere Jiménez y la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, dieron el arranque a esta gran estrategia de convivencia e inclusión social.

Se entregó equipamiento deportivo para fortalecer las Casas del Bien Común.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Torneo “Gigantes del Mundial Social”, una fiesta con actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar que buscan fortalecer el tejido social y promover el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y adultos.

“Seguiremos impulsando el deporte, porque es nuestra prioridad y porque es la mejor herramienta para fortalecer el tejido social. Cuando hay un niño en la cancha, sin duda ese niño es saludable”, subrayó la gobernadora.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, sostuvo que esta iniciativa representa un hecho histórico al ser la primera ocasión en que se realiza una estrategia de este tipo en el contexto de una Copa Mundial de Futbol, con el fin de fomentar la inclusión familiar a través del deporte, la recreación y la sana convivencia.

“Vamos a poder disfrutar de una nueva experiencia con los seres que amamos, además de compartir momentos muy agradables con todas las actividades que se van a llevar a cabo en este ‘Mundial Social’; habrá deporte y convivencia para todas y todos”, destacó.

Dijo que, a través de estas acciones, el Gobierno del Estado y el DIF Estatal impulsan actividades que contribuyen al desarrollo integral de las personas mediante la diversión, la actividad física y el aprendizaje de valores como el respeto, la perseverancia, la disciplina y el trabajo en equipo; “estas dinámicas promueven la integración comunitaria y generan entornos más saludables y participativos para todos los integrantes de la familia”, destacó.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció a la gobernadora Tere Jiménez como una gran impulsora del deporte; dijo que gracias a ello, en lo que va de su administración se han construido 17 canchas deportivas en toda la capital.

Como parte de la celebración, las familias disfrutaron de diversas actividades deportivas y recreativas; además, se realizó la transmisión en vivo del primer partido de la selección mexicana, lo que permitió que la emoción mundialista se viviera en un ambiente de unidad y convivencia.

En el marco del evento, la gobernadora inauguró un mural conmemorativo del Mundial de Futbol 2026 en la Casa del Bien Común del fraccionamiento Solidaridad IV, el cual estuvo a cargo del artista urbano Jorge Ruvalcaba.

También se entregaron trofeos y medallas a los equipos ganadores del Torneo “Gigantes del Mundial Social”, además de reconocer a quienes destacaron en las actividades físicas que se llevaron a cabo.

En el evento que se realizó en las canchas ubicadas en Mariano Hidalgo y Poliducto, en el fraccionamiento Solidaridad IV, también estuvieron Liz Martínez, diputada federal; Omar Valdés, diputado local; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; Héctor Castorena Esparza, director general del Sistema DIF Estatal; Osvaldo Alonso Serrano, director de Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, y Elisa Esparza Hermosillo, beneficiaria de las Casas del Bien Común.