Anuncian la Edición 24 de la Marcha Estatal del Orgullo LGBT+ Zacatecas

Con Apoyo de Instituciones Estatales

Por Miguel Alvarado Valle

Colectivos de la diversidad sexual y autoridades estatales presentaron este viernes la edición número 24 de la Marcha Estatal del Orgullo LGBT+ Zacatecas, que se realizará el día 18 de julio en el Centro Histórico de la capital bajo el lema “Cultura Viva, Educación Inclusiva”.

La presentación estuvo encabezada por Paz Barrón Delgado, del comité organizador de la marcha; Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo; Dulce Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde; así como representantes de los colectivos Hijas de la Luna y Transformando Vidas.

Durante la rueda de prensa, Paz Barrón informó que las actividades iniciarán el 17 de julio con la Feria Social del Orgullo LGBTIQ+ en Plaza de Armas, donde se instalarán alrededor de 50 módulos con servicios institucionales, asesorías, actividades culturales y espacios para emprendimientos de integrantes de la comunidad.

Explicó que entre los servicios que se ofrecerán se encuentran trámites relacionados con matrimonios igualitarios, cambios de identidad de género, atención en salud y orientación jurídica, con el objetivo de acercar información y servicios a la población de la diversidad sexual y de género.

Barrón Delgado destacó que la marcha se ha consolidado como un espacio de visibilización, convivencia y exigencia de derechos, además de representar una oportunidad para proyectar una imagen incluyente de Zacatecas.

Por su parte, el secretario de Turismo, señaló que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la actividad turística y económica de la entidad al atraer visitantes de distintos municipios y estados del país. Agregó que la diversidad también representa una oportunidad para ampliar la oferta turística y cultural de Zacatecas.

La marcha se realizará el 18 de julio con un recorrido que partirá de la Plazuela de García y concluirá en Plaza de Armas, donde se desarrollará un programa artístico, cultural y de pronunciamientos públicos.

El comité organizador informó que entre las personalidades invitadas se encuentran el activista y cantante Angelo Diep, la creadora de contenido Jessica Esotérica y el artista drag Alexis Mugler, además de talento local.

Además de las actividades culturales y recreativas, los colectivos participantes reiteraron que la movilización mantiene un carácter de reivindicación social y de exigencia de políticas públicas orientadas a la inclusión, el combate a la discriminación y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

La edición 2026, explico Paz Barrón busca reunir a participantes de distintos municipios de Zacatecas y de entidades vecinas, consolidándose como uno de los principales eventos del orgullo LGBT+ en la región centro-norte del país.