Ayuntamiento de Zacatecas Impulsa la Prevención con la Semana de Salud Masculina

Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y fomentar hábitos saludables entre los trabajadores municipales, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Departamento de Salud en el Trabajo, llevará a cabo la Primera Semana de Salud Masculina, una estrategia integral enfocada en el cuidado de la salud física, mental y emocional de los hombres.

El encargado del Departamento de Salud en el Trabajo, Moisés Cortés, informó que esta iniciativa estará dirigida a las y los trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas, quienes podrán participar de manera gratuita en una serie de conferencias, talleres y actividades deportivas diseñadas para promover el bienestar y prevenir enfermedades crónico-degenerativas.

Durante la semana se abordarán temas fundamentales para la salud masculina, entre ellos salud física, salud mental, salud bucal, nutrición y prevención de adicciones, con la participación de especialistas que brindarán información y herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida de los asistentes.

Las actividades iniciarán el lunes con un taller de salud mental; el martes se desarrollará una conferencia enfocada en la salud física masculina y en la prevención de enfermedades que afectan de manera particular a los hombres; mientras que el miércoles se impartirá un taller de salud bucal.

Para el jueves se tiene programado un taller de nutrición y una plática sobre prevención de adicciones, abordando distintos tipos de dependencia y sus efectos en la salud y el entorno familiar y laboral.

Como parte de las acciones para incentivar la activación física, el jueves por la tarde y el viernes se realizará un cuadrangular de fútbol, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y la práctica deportiva como herramientas para una vida más saludable.

Además, del lunes al miércoles se contará con la participación de PrevenIMSS, que instalará módulos de atención de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde para realizar chequeos generales gratuitos, incluyendo medición de presión arterial, niveles de glucosa, oximetría, peso y otras valoraciones preventivas.

Moisés Cortés destacó que todas las actividades estarán abiertas a los trabajadores del Ayuntamiento sin necesidad de registro previo, por lo que únicamente deberán acudir y participar en las dinámicas programadas, reafirmando así el compromiso de la administración municipal con el cuidado integral de su personal.