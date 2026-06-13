Buenas Noticias: Presidenta Claudia Sheinbaum Celebra Récord en Exportaciones con 709 mil mdd y Crecimiento de 2.1% en la Actividad Industrial

Las Exportaciones de México Alcanzaron su Máximo Histórico en Abril

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las exportaciones en México registraron una cifra récord con 709 mil millones de dólares (mdd) en abril, además que la actividad industrial del país creció 2.1 por ciento, particularmente en el sector de la construcción, de acuerdo con datos del INEGI.

“Subió la actividad industrial de manera muy, muy importante. Miren la actividad industrial: en abril creció 2.1 por ciento. Una parte muy importante del incremento en la actividad industrial es la industria de la construcción, que creció más del 6 por ciento, creo que 7 por ciento. Muy buen número, la verdad. Buena noticia”.

“La segunda, exportaciones: las exportaciones en México, récord, 709 mil millones de dólares”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

A las noticias positivas la Jefa del Ejecutivo Federal también agregó los resultados en turismo al registrar récords históricos en el primer cuatrimestre de 2026 con 34.5 millones de visitantes extranjeros y en abril de 2026 se reportó el ingreso de 3.81 millones de turistas internacionales.