El Colegio de Abogados Postulantes se Deslinda de su aún Presidente, José Pablo Mercado Solís

En Próximos Días se Designará a su Sucesor: Jorge Rada

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas analizan la realización de una asamblea extraordinaria para definir el futuro de la presidencia del organismo, luego de la situación jurídica que enfrenta su actual dirigente, José Pablo Mercado Solís.

En entrevista, el secretario del colegio, Jorge Rada Luévano, afirmó que la asociación se deslinda de cualquier conducta atribuida de manera individual a alguno de sus integrantes y sostuvo que el caso deberá seguir el cauce legal correspondiente.

“Nosotros nos deslindamos totalmente de las acciones o de las imputaciones que puedan realizarse a uno de los miembros del colegio. Como cualquier persona, se le debe garantizar el debido proceso”, expresó.

No obstante, señaló que también debe considerarse la situación de las presuntas víctimas y reiteró que la organización no asumirá una defensa institucional del presidente del organismo.

Rada Luévano reconoció que al interior del colegio existían diferencias previas con José Pablo, particularmente respecto al rumbo y funcionamiento de la asociación, por lo que consideró necesario revisar la continuidad de su representación.

Adelantó que en los próximos días podría convocarse a una asamblea extraordinaria para que las y los integrantes del organismo determinen quién deberá encabezar la presidencia.

“Sabemos que ya no puede seguir al frente del colegio, por lo que serán los propios abogados quienes tomen la decisión correspondiente”, comentó.

El litigante aseguró que durante el proceso en el que Mercado Solís fue electo presidente ya existían señalamientos y observaciones de algunos integrantes del gremio respecto a diversas carpetas de investigación que presuntamente obraban en su contra. Sin embargo, señaló que el entonces candidato contaba con una estructura de apoyo dentro del organismo que le permitió mantenerse al frente de la asociación.

Durante la entrevista, Jorge Rada también cuestionó que el Gobierno del Estado haya designado a José Pablo en áreas relacionadas con la administración pública pese a que, según dijo, existían antecedentes que debieron ser revisados previamente.

“Nos sorprende que haya ocupado cargos estratégicos dentro de la administración estatal sin que se tomaran en cuenta esos antecedentes”, afirmó.

Aclaró que los hechos atribuidos al actual presidente del colegio deben considerarse como una situación individual y no como una conducta que represente al conjunto del gremio jurídico.

“No se trata de una crisis del colegio ni de un problema generalizado entre los abogados. La mayoría somos profesionistas comprometidos con nuestro trabajo y con la impartición de justicia”, sostuvo.

Reforma Judicial Por otra parte, Rada Luévano informó que continuará el seguimiento jurídico relacionado con el cumplimiento de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma judicial en Zacatecas.

Explicó que solicitarán información sobre los procesos de evaluación y selección de perfiles vinculados al nuevo modelo de impartición de justicia, con el objetivo de verificar que se haya dado cumplimiento a los criterios establecidos por la Corte. Según indicó, el objetivo es evitar que intereses políticos influyan en la integración de órganos relacionados con la administración de justicia y fortalecer la autonomía del Poder Judicial.