En Crisis, Planteles del IPN en Zacatecas

Alumnos Podrían ir al Paro Ante el Cúmulo de Problemas

Por Nallely de León Montellano

Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 18 y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIZ) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) advirtieron que podrían iniciar un paro de actividades luego de denunciar una serie de problemáticas que, aseguran, han permanecido sin atención durante años por parte de las autoridades educativas.

En conferencia de prensa, representantes del movimiento estudiantil señalaron que la decisión final quedará en manos de la comunidad académica mediante una votación convocada para este viernes, aunque adelantaron que existe un creciente descontento entre alumnas y alumnos debido a las condiciones en que desarrollan sus actividades escolares.

Los voceros Emiliano y Santiago explicaron que las protestas comenzaron el pasado martes, cuando estudiantes colocaron lonas y carteles dentro de las instalaciones para visibilizar diversas inconformidades relacionadas con infraestructura, equipamiento, transparencia administrativa y atención a denuncias internas.

De acuerdo con los jóvenes, la respuesta institucional fue trasladar las actividades a modalidad virtual, una decisión que calificaron de contradictoria debido a que, aseguran, durante meses han enfrentado problemas de conectividad e internet dentro del propio campus.

Denuncian Deterioro de Instalaciones

Entre las principales demandas, los estudiantes mencionaron las condiciones de espacios deportivos, laboratorios y bibliotecas. Aseguraron que algunas áreas carecen de mantenimiento desde hace varios años y que parte del equipo utilizado en prácticas académicas se encuentra fuera de servicio.

Como ejemplo, señalaron fallas en fuentes de poder utilizadas por estudiantes de carreras relacionadas con electrónica, así como equipos y materiales empleados en programas vinculados a ciencias ambientales y alimentos.

También cuestionaron el funcionamiento de la biblioteca de la UPIIZ, al considerar que las restricciones de acceso al material bibliográfico limitan el aprovechamiento académico de la comunidad estudiantil.

“Estamos en una universidad y necesitamos una biblioteca universitaria”, expresó uno de los voceros.

Acusan Acoso y Hostigamiento

Durante la conferencia, los estudiantes también denunciaron presuntos casos de acoso, hostigamiento laboral y conflictos internos que, según afirmaron, han afectado tanto a docentes como a alumnos.

Los representantes del movimiento señalaron que algunas materias no fueron impartidas de manera regular debido a problemas administrativos y laborales relacionados con personal docente.

Asimismo, hicieron referencia a denuncias que, según dijeron, involucran a integrantes de la estructura directiva del plantel y cuestionaron la respuesta institucional frente a estos señalamientos.

Las acusaciones fueron planteadas por los estudiantes durante la rueda de prensa; sin embargo, hasta el momento las autoridades señaladas no han emitido una postura pública sobre los hechos mencionados.

Exigen Respuestas con Fechas y Compromisos

Los estudiantes explicaron que presentaron un pliego petitorio a las autoridades educativas y sostuvieron reuniones para discutir las problemáticas planteadas. No obstante, aseguraron que las respuestas recibidas hasta ahora no incluyen calendarios específicos ni compromisos concretos para resolver las demandas.

“Nos dicen que están conscientes de la situación y que se van a hacer campañas o acciones, pero no nos dan fechas claras”, señalaron. Indicaron que uno de los principales reclamos de la comunidad estudiantil es precisamente contar con mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Cuestionan Manejo de Recursos

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el destino de los recursos económicos ejercidos por la institución. Los estudiantes solicitaron mayor transparencia respecto al uso de cuotas voluntarias y otros fondos destinados a actividades académicas y administrativas.

Afirmaron que frecuentemente alumnas y alumnos deben aportar recursos propios para participar en eventos académicos, competencias, viajes o actividades deportivas, situación que consideran contradictoria con el financiamiento que recibe el instituto.

También señalaron que buscarán información detallada sobre el ejercicio presupuestal de los últimos años para conocer el destino de los recursos asignados al campus.

Más de mil Estudiantes Podrían Sumarse

De concretarse el paro, la medida involucraría a la comunidad estudiantil del CECyT 18 y de la UPIIZ, cuya matrícula conjunta supera los mil 500 estudiantes.

Los voceros insistieron en que la movilización no busca suspender actividades por sí misma, sino generar presión para que las autoridades atiendan problemáticas que, aseguran, se han acumulado durante varios años.

“Si no alzamos la voz, ¿quién lo va a hacer?”, expresó uno de los estudiantes al concluir la conferencia.