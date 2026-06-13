Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Inicio de Obra del Hospital de Especialidades del IMSS en Manzanillo, Colima

“Cuando no hay Corrupción, Alcanza Para Más”

El nuevo hospital en Manzanillo tendrá una inversión de cerca de 2 mil 700 mdp y beneficiará a más de 65 mil derechohabientes; tendrá 285 nuevas camas hospitalarias y 23 especialidades.

Manzanillo, Colima.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de obra del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, Colima, y destacó que con la Cuarta Transformación alcanza para más obras y para los Programas para el Bienestar porque no hay corrupción.

“¿Por qué se puede hacer más? Pues porque no hay corrupción, tan sencillo como eso. Cuando no hay corrupción, alcanza para más, cuando no hay corrupción, se dan resultados. Honestidad, amor al pueblo y, sobre todo, amor a la patria”, afirmó.

El Hospital de Especialidades del IMSS tendrá una inversión de cerca de 2 mil 700 millones de pesos (mdp) para su construcción y equipamiento en beneficio de más de 65 mil derechohabientes del estado.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que en Colima se invierten 6 mil 55 mdp en Programas para el Bienestar y se construyen obras de infraestructura como los puentes Arco Norte y Arco Sur, que ya fueron inaugurados; un puente en Ixtlahuacán, un puente en Coquimatlán, un segundo acceso al Puerto de Manzanillo, los puentes Barrio V y Tapeixtles, la carretera de tres carriles de Colima a Manzanillo y un Libramiento para Manzanillo.

Además, anunció la construcción de un nuevo puente de acceso a Manzanillo que inicia este año, así como la ampliación del Puerto de Manzanillo, proyecto que se encuentra en la fase de conclusión del estudio de impacto ambiental.

La Presidenta expresó su alegría por el triunfo de la Selección Nacional en el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 y reiteró que quien no cree en México le va mal.

“Le va mal al que no cree en México, al que no quiere a México: le va mal en la cancha, le va mal en la vida y le va mal en la política”, agregó.

Además, reafirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación están siempre con el pueblo y cerca de él, por ello decidió obsequiar su boleto 0001 para la inauguración del Mundial del Futbol y entregárselo a través de un concurso de dominadas que ganó una joven veracruzana.

“¡Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el futbol! Y nosotros nos fuimos ahí, en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad, hay una Alcaldía, se llama Gustavo A. Madero. Y ahí fuimos, con la gente de manera gratuita a ver el partido. Y qué alegría, la verdad”, agregó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que este nuevo Hospital de Especialidades del IMSS en Manzanillo contará con un total de 285 camas: 72 de hospital y 213 no censables para evitar traslados, además de tres quirófanos, una sala de tococirugía, dos salas de endoscopía, laboratorio, banco de sangre, farmacia, urgencias, rayos X, mastógrafo, tomógrafo, ultrasonido y 13 consultorios para atender 23 diferentes especialidades. A esta obra se suman otros proyectos como la apertura de la primera sala de resonancia magnética pública en Villa de Álvarez.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, agradeció a la mandataria por este nuevo hospital que ayudará a reducir el déficit de camas en Manzanillo, que es de 13.2 camas por cada 10 mil habitantes, y así se saldará una deuda histórica con esta ciudad.