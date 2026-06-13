Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Beca Rita Cetina Para Uniformes y Útiles en Villa de Álvarez, Colima

“Siempre voy a Estar Pendiente de las Niñas y Niños de México”

En Colima, la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles apoyará a 57 mil 519 niñas y niños de primaria.

Actualmente, hay 67 mil 966 estudiantes que reciben alguna beca del Gobierno de México, con una inversión de más de 650 mdp.

Villa de Álvarez, Colima.- En Villa de Álvarez, Colima, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles que beneficiará a 57 mil 519 estudiantes de primaria en la entidad, para garantizar su acceso al derecho a la educación.

“Las mexicanas y los mexicanos tenemos cuatro amores, no se les olvide nunca: amor al prójimo, amor a la familia, amor a la naturaleza y amor a la patria, amor a México. Nunca se les olviden los cuatro amores que deben tener a lo largo de su vida. Me dio mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias. Sepan que siempre voy a estar pendiente de las niñas y los niños de México”, afirmó.

Recordó que, para la Cuarta Transformación, las becas deben ser universales con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones y por ello después de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles, las y los alumnos podrán acceder a un apoyo bimestral en secundaria y a la Beca Benito Juárez en preparatoria; que se suma a otras acciones como la construcción de más preparatorias y universidades públicas en todo el país.

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, destacó que esta beca busca que ningún niño o niña se quede sin escuela por falta de recursos económicos e hizo un compromiso con las y los padres de familia para que nadie abandone la escuela.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que actualmente son 67 mil 966 estudiantes en Colima que reciben alguna de las becas del Gobierno de México, lo que representa una inversión de más de 650 millones de pesos (mdp), por lo que esta cifra casi se duplicará con los 57 mil 519 que recibirán la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles en primaria.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, puntualizó que entre 500 y 600 niñas y niños abandonaban la primaria al inicio de su administración, pero gracias a programas estatales como Colibeca uniformes, Colibeca mochilas y útiles o Colibeca para Empezar –inspiradas en las becas que la Presidenta impulsó cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México– erradicaron la deserción escolar en ese nivel desde 2024, por lo que agradeció a la Presidenta la creación de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria y confió que con estos apoyos también se logre acabar con la deserción en el nivel secundaria.

La alumna beneficiaria de la beca Rita Cetina para uniformes y útiles, María Karime Cano Flores, agradeció a la Presidenta de México por hacer posible este apoyo que le permitirá cumplir sus sueños, uno de ellos: ser maestra.