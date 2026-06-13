Zacatecas Busca Convertirse en el Centro de Alto Rendimiento de México: Ulises Mejía Haro

Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo una reunión con destacados deportistas y promotores deportivos de Zacatecas con la finalidad de profundizar el proyecto integral que busca posicionar al estado como un epicentro deportivo nacional e internacional, aprovechando sus ventajas naturales y estratégicas para impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la entidad.

Durante el encuentro se analizaron diversos componentes de esta propuesta, entre ellos la creación de una Universidad del Deporte, un Centro de Alto Rendimiento y Villas Deportivas, con capacidad para atender a más de 50 disciplinas que forman parte de los Juegos Nacionales CONADE y competencias internacionales.

Ulises Mejía Haro destacó que Zacatecas cuenta con condiciones geográficas privilegiadas para el desarrollo deportivo de alto nivel. La región metropolitana de Zacatecas y municipios como Vetagrande se ubican a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, una altitud superior a la de diversas regiones montañosas del mundo, lo que representa una ventaja natural para la preparación física de atletas de élite.

Explicó que diversos estudios científicos señalan que el entrenamiento en altitud estimula la producción de hemoglobina, mejora el transporte de oxígeno en la sangre y favorece el rendimiento físico, especialmente en disciplinas de resistencia y alto desempeño competitivo.

A esta ventaja natural se suma la ubicación estratégica del estado, que colinda con nueve entidades federativas y mantiene cercanía logística con el principal mercado económico del mundo: Estados Unidos. Esta condición abre oportunidades para atraer competencias, concentraciones deportivas y eventos internacionales.

El legislador señaló que el deporte debe entenderse no solo como una política de salud preventiva, sino también como una estrategia integral de desarrollo económico.

“Los atletas no llegan solos; viajan con entrenadores, cuerpos médicos y familiares que demandan hospedaje, alimentación, transporte y diversos servicios. El deporte genera economía, empleo y turismo”, expresó.

Asimismo, explicó que la Universidad del Deporte contempla la formalización de convenios con instituciones públicas y privadas para impartir licenciaturas, especialidades y posgrados enfocados en áreas como ciencias del deporte, medicina deportiva, nutrición, fisioterapia, entrenamiento y gestión deportiva.

Añadió que este proyecto permitirá fortalecer la formación de educadores físicos, ampliar las horas destinadas a la activación física en las escuelas y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. De igual manera, contribuirá a la masificación del deporte en los municipios y a la detección oportuna de talentos deportivos.

Ulises Mejía Haro planteó que esta iniciativa podría impulsarse mediante un esquema de financiamiento compartido entre entidades federativas e instituciones como la CONADE, permitiendo que otros estados contribuyan al sostenimiento del complejo y envíen a sus atletas a concentraciones permanentes en Zacatecas.

Incluso, las instalaciones podrían generar ingresos propios mediante el arrendamiento a delegaciones nacionales y extranjeras.

En la reunión participaron destacadas figuras del deporte zacatecano, entre ellas el promotor deportivo y ex basquetbolista Eduardo Esqueda; la medallista del Campeonato Mundial de Karate, Montserrat Becerra Palos; el basquetbolista internacional Charly Zesati; así como Jaqueline de la Torre, campeona mundial de fisicoculturismo, además de otros atletas y promotores deportivos de la entidad.

Los asistentes coincidieron en que Zacatecas posee las condiciones naturales, geográficas y humanas para consolidarse como un polo de desarrollo deportivo de talla internacional, capaz de atraer inversión, turismo y oportunidades para las nuevas generaciones.

“Zacatecas tiene todo para regresar a su grandeza. Solo hay que trabajar en nuestras vocaciones y áreas de competitividad. El deporte es una herramienta de transformación social, salud pública y desarrollo económico para nuestro estado”, concluyó Ulises Mejía Haro.