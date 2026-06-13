Invitan a Niñas, Niños y Adolescentes a Formar Parte de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca

¿Tienes entre 7 y 18 años y te apasiona la música? ¡Esta es tu oportunidad para desarrollar tu talento y formar parte de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca Aguascalientes!

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y la Fundación Azteca invitan a niñas, niños y adolescentes a participar en el proceso de selección que se realizará del 15 al 17 de junio, de 16:00 a 18:00 horas, en la Escuela Secundaria Técnica No. 21 “Profesor Agustín López Ortega”, ubicada en la calle Gral. Luis Moya No. 601, colonia Insurgentes.

Lo mejor es que no necesitas tener experiencia musical ni contar con un instrumento propio. Lo único que se requiere son las ganas de aprender, cantar, tocar un instrumento y formar parte de un proyecto artístico que impulsa el desarrollo personal, la disciplina, el trabajo en equipo y la creatividad.

Para participar en el proceso de selección es necesario presentar copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio reciente y acta de nacimiento de la o el aspirante.

Los resultados se darán a conocer el 18 de junio a través del Facebook oficial del ICA: https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAguascalientes. Las clases comenzarán el 22 de junio en las mismas instalaciones donde se realizarán las entrevistas para elegir a las y los integrantes.

La Orquesta y Coro Esperanza Azteca representa una valiosa oportunidad para que niñas, niños y jóvenes descubran el poder de la música, desarrollen nuevas habilidades y vivan una experiencia artística única.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 179 82 03, de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30 horas.