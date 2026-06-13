Jóvenes de la Copa Aguascalientes Triunfan en su Primer Encuentro en España

Los jóvenes futbolistas de Copa Aguascalientes comenzaron con el pie derecho su participación internacional al vencer 2-0 al CD Ribadumia, equipo local, en su debut dentro de la Copa Rinadumia.

Paulo Medina abrió el marcador desde el punto penal, mientras que Sebastián Candelas sentenció el encuentro con una victoria que quedará para la historia del futbol aguascalentense.

Un triunfo que refleja el talento, esfuerzo y preparación de nuestros jóvenes, quienes hoy ponen en alto el nombre de Aguascalientes y de México en tierras españolas. ¡Vamos por más!