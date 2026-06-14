Autoridades de Aguascalientes Niegan que Hallaran Explosivos en su Territorio

Fueron Localizados del Lado de Zacatecas: Martínez Romo

Por Benny Díaz

Aguascalientes, Ags.- Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Estatal, informó a esta Casa Editorial que los elementos a su cargo únicamente estuvieron en Zacatequillas de manera preventiva, luego de que autoridades zacatecanas y federales detectaran una carga de materiales explosivos en la vía del tren, según él en territorio de Zacatecas.

Explicó que la intervención obedeció a que una parte del territorio de Aguascalientes colinda con el municipio de Cuauhtémoc, donde las autoridades de Zacatecas, junto con el Ejército Mexicano, realizaron el operativo principal.

El secretario precisó que, aunque las corporaciones locales mantuvieron un estado de alerta y vigilancia, la responsabilidad jurídica y la operatividad técnica del aseguramiento de más de 200 kilogramos de material explosivo recayeron en las autoridades de Zacatecas y en el Ejército Mexicano.

Martínez Romo explicó que la participación de los elementos a su cargo se limitó a una presencia preventiva en la zona limítrofe, derivada de la cercanía geográfica entre Aguascalientes y el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas.

Según el secretario, el punto exacto donde se ubicaron los artefactos pertenece a la jurisdicción del vecino estado, razón por la cual las fuerzas de Aguascalientes no encabezaron las maniobras de desactivación, lo cual contradice la versión proveniente con Zacatecas, donde se informó que el hallazgo se realizó en el cruce de las vías del tren y la carretera estatal 210, punto que se sitúa en Aguascalientes.

El Operativo

El pasado viernes, la alerta se generó tras una denuncia ciudadana recibida a través del sistema de emergencias 911, en la que se reportaba la presencia de civiles armados y vehículos sospechosos en el entronque de Zacatequillas con la carretera estatal 210.

Ante la amenaza, se activaron los protocolos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en conjunto con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y con apoyo de personal de la Guardia Nacional.

Al realizar recorridos de disuasión a la altura de las vías ferroviarias, los agentes detectaron bultos cubiertos con aserrín que, tras una inspección visual, revelaron la presencia de antenas y sistemas de cableado, indicios de una instalación de explosivos diseñada para ser detonada a distancia o ante la proximidad de unidades. Debido a la magnitud del material localizado, que superaba los 200 kilogramos, el Ejército Mexicano tomó el control total de la escena.

Especialistas en el manejo de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los únicos autorizados para realizar las maniobras de neutralización, mientras que la Guardia Nacional procedió al cierre total de la circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera para evitar una tragedia civil.

Vigilancia Permanente

El secretario reiteró que la vigilancia en los límites con Zacatecas se mantiene de forma permanente. No obstante, subrayó la importancia de respetar las delimitaciones territoriales en este tipo de eventos de alto riesgo para no entorpecer las carpetas de investigación correspondientes.

Con este aseguramiento se evitó un posible atentado o enfrentamiento de mayores proporciones en la zona, reafirmando la estrecha vigilancia que existe en los polígonos divididos por las vías del tren, donde la delincuencia organizada suele aprovechar la ambigüedad geográfica para operar.

Tan es así que el secretario encabezó un operativo el sábado para reforzar aún más las puertas de acceso a la entidad, ya que para mantener seguro a Aguascalientes requiere trabajar arduamente tanto en las puertas de acceso como en las zonas limítrofes con otros estados, con presencia permanente en los municipios, finalizó.