En Aguascalientes, Presidenta Sheinbaum Entrega Tarjetas de Beca Rita Cetina

Durante la gira de trabajo por Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó tarjetas de la beca universal Rita Cetina que llega a estudiantes de todas las primarias públicas del país.

En mensaje de redes, la primera mandataria explicó que este apoyo es para cubrir las necesidades de útiles y uniformes escolares, en beneficio de las niñas y los niños de México.

Acompañaron a la presidenta: la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Angélica Noemí Juárez Pérez; y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.