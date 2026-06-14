En Aguascalientes, Presidenta Supervisa Unidad de Hemodiálisis y Hospital General de Traumatología del IMSS

Al concluir la gira de trabajo por Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la nueva unidad de hemodiálisis y la construcción del nuevo Hospital General de Traumatología y Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Acompañaron a la presidenta Sheinbaum: la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Por parte del IMSS asistieron: el director general, Zoé Robledo Aburto; y la directora de Prestaciones Médicas, Alva Alejandra Santos Carrillo; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Misael Ley Mejía; la directora del Hospital General No. 1, Cynthia Lorena Pantoja Minguela; y el jefe de Área de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud, Roberto Teva Luna.

También el coordinador de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno; el residente de obra, Juan Ramón Aguilar Luévano; el residente de obra de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales en la Construcción, Arturo Morales Barrientos; y el director general de Creamedic, Eduardo Martínez Garza.