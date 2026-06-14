Para Ocupar Cargos Públicos, Mujeres Enfrentamos una Gran Cantidad de Estigmas: Zaira Villagrana

“Debemos Esforzarnos el Triple Para Demostrar que Tenemos Capacidad”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Zaira Villagrana, coordinadora de las labores en favor de la mujer, del equipo Construyendo Zacatecas del diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que “para nosotras resulta complicado competir en condiciones de igualdad frente a los hombres para ocupar cargos políticos, debido a que estamos sujetas a una gran cantidad de estigmas”.

Villagrana añadió que ese es, por ahora, uno de los mayores retos que debe confrontar pero que, al asumirlo, no puede pasar por alto la enorme cantidad de problemas que tal hecho conlleva. Lo anterior al registrarse en días próximos como posible candidata a gobierno del estado (2027-2033) para contender por Construyendo Zacatecas, además de Ramírez Cuéllar.

“Por supuesto que he encontrado una enorme cantidad de inconvenientes para tratar de acceder a la estructura de poder y participar en la contienda dirigida a la sucesión gubernamental 2027 como parte de los comités de la Cuarta Transformación de Morena en Zacatecas”.

Ante ello, la entrevistada indicó haberse encontrado con muchas barreras y una gran cantidad de estigmas porque el hecho de ser mujer y, encima, ser joven, ha provocado la hilaridad en muchos, “ironizan sobre mis capacidades o bien me preguntan cómo se me ocurre arriesgarme”.

“He encontrado en mi camino, infinidad de comentarios machistas, que no han procedido única y exclusivamente de los hombres sino también de las propias mujeres, incluidas múltiples barreras de toda índole”.

Los Retos de las Comunidades

De la misma manera, Zaira Villagrana destacó que ese hecho se multiplica en todas las comunidades que ella suele visitar donde hay todo tipo de brechas, que van desde las limitantes culturales hasta que, “por ley, las mujeres debemos hacer lo que nos toca, que es estar impuestas a atender el hogar y el cuidado de los hijos que se considera incompatible con el acto de tener una vida pública”, lamentó.

En ese sentido, dijo que, en muchas ocasiones, incluidas las propias mujeres, éstas han tenido que conjugar horarios de triple jornada con relación a los hombres “pues nuestra carga tiene que multiplicarse entre la casa, la profesión, los hijos y a veces la superación académica e intelectual”.

Además de ello, dijo que en Zacatecas, “por el hecho de ser mujer, tienes que demostrarle al mundo que tienes la capacidad intelectual para hacerlo, a diferencia de los hombres, pero además es cierto: hace falta tomar en cuenta que en Zacatecas tenemos 18 distritos locales y cuatro federales dentro de los 58 municipios, que exigen una participación de 50 a 50 entre mujeres y hombres.

“Es una tradición que en los lugares en donde contiende un hombre contra una mujer, el resultado sea la victoria del hombre mientras que las voces hablan alrededor de que no podemos, o bien de porqué nosotras no deberíamos ganar o cosas así; lo que implica una esforzada acción, al triple, de tener que demostrar que contamos con la capacidad para llegar al poder”.

Asimismo, indicó que en este momento, las mujeres, como en el caso de la presidenta Sheinbaum, “nos encontramos expuestas a la crítica del entorno incluso si ésta es ácida o degradante cuando no aterradora”.

Lo deseable es que haya madurez para que todo ese tipo de comentarios amargos fueran sobre sus trabajo, “no sobre tu persona o lo que muchos consideran como tus defectos físicos, lo mismo que ha ocurrido con Citlalli Hernández, quien fuera titular de las mujeres cuando esas cosas deberían pasar a un cuarto término o no vertirse, porque con ellas se denigra, por su apariencia, a las mujeres.

“México es un país en el que a los hombres no se les cuestiona, denigra o degrada por su presencia física y se dice de nosotras que no tenemos la capacidad para gobernar, pero en el caso de los hombres, éstos en muchas ocasiones tampoco la tienen”.

Y se preguntó: “¿Entonces, porqué los hombres sí tienen la capacidad de llegar y nosotras no?”

Mucho por Hacer

Al respecto, dijo que, en ese sentido habría mucho por hacer a nivel de la conciencia social “por lo que creo que si las mujeres se han decidido a participar, entonces deben perder el miedo para lograr lo que queremos porque cuando llegamos, tenemos frente a nosotras oportunidades extraordinarias para cambiar la realidad de mucha gente y especialmente de las mujeres.

“Zacatecas está plagado de todo tipo de comentarios abusivos, machistas y misóginos en contra de las mujeres de toda clase y de todo tipo de ellas; en muchas ocasiones se trata de insultos y ofensas, quiero decir que se trata de violencia hacia las mujeres, por si estás gorda o flaca, ojerosa, cansada y muchas otras ocasiones en las que se desconoce si la presencia física de una política mujer es por un tema de salud o emocional.

“Eso no significa que ellas no pueden recibir críticas por el desempeño de sus labores, de sus trabajos, hechos que se pueden y deben debatir abiertamente por medio de la apertura de críticas constructivas y propositivas”.

Zaira Villagrana ponderó las virtudes de lo que para ella fue el mejor gobierno femenino de Zacatecas, en la persona de Amalia García (2004-2010), “luego del cual, la verdad no hemos visto nada más que no fuera estancamiento y retroceso; con ella crecimos económicamente y se generó mucha obra pública”.