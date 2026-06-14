Recreación de fin de Semana, Gasto que Pesa en los Hogares Zacatecanos

Ingresos se Absorben en Otras Necesidades

Por Nallely de León Montellano

Para muchas familias zacatecanas, las salidas recreativas de fin de semana se han convertido en un gasto que debe planearse cuidadosamente, pues la mayor parte de los ingresos del hogar se destina a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y servicios.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los hogares zacatecanos destinan cerca del 37.9 por ciento de su gasto a alimentos y bebidas, mientras que alrededor del 19 por ciento corresponde a transporte y comunicaciones, rubros que absorben una parte importante del presupuesto familiar.

En este contexto, habitantes de la capital señalaron que las actividades de esparcimiento suelen ajustarse a las posibilidades económicas de cada hogar, optando con frecuencia por espacios públicos gratuitos como plazas, jardines, parques y actividades culturales de acceso libre.

“Tratamos de salir con los niños, pero buscamos lugares donde no tengamos que gastar mucho. A veces venimos al centro, caminamos un rato y compramos alguna botana, porque ir a un restaurante ya representa un gasto considerable”, comentó una madre de familia entrevistada en el Centro Histórico.

Según la información estadística disponible, el ingreso corriente promedio por hogar en Zacatecas ronda los 22 mil pesos mensuales; sin embargo, especialistas han señalado que la distribución de estos recursos varía ampliamente entre familias urbanas y rurales, además de que una parte importante de la población obtiene sus ingresos en condiciones de informalidad laboral.

Datos oficiales indican que más del 60 por ciento de las personas ocupadas en la entidad se desempeñan en actividades informales, situación que puede generar incertidumbre respecto a la estabilidad de los ingresos y limitar la capacidad de destinar recursos a actividades recreativas. Para algunas familias, salir a comer representa uno de los principales gastos de fin de semana.

Dependiendo del establecimiento, una comida para varias personas puede representar varios cientos de pesos, por lo que algunas optan por preparar alimentos en casa y aprovechar espacios públicos para convivir.

“Lo importante es convivir. A veces no hay para gastar mucho, pero buscamos actividades que podamos hacer juntos sin afectar otros gastos de la casa”, expresó otro ciudadano.

Por todo lo anterior, una gran mayoría de familias zacatecanas suele buscar un equilibrio entre el gasto de las necesidades cotidianas y actividades recreativas con la finalidad de tener acceso a precios bajos o accesibles, apostando a pasar un día en familia de calidad.