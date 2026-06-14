Se Mantiene Estable el Nivel de Agua de las Principales Presas de Zacatecas

Informa Conagua:

Por Nallely de León Montellano

Las recientes lluvias registradas en territorio zacatecano han contribuido a mantener niveles estables en las principales presas del estado, mientras que para este fin de semana se prevé la continuidad de condiciones favorables para precipitaciones, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte más reciente, las presas con mayores porcentajes de almacenamiento son Santa Rosa, ubicada en el sistema del río Aguanaval, con 73.2 por ciento de su capacidad; seguida por la presa Miguel Alemán (Excame), con 65.9 por ciento; la Julián Adame (Tayahua), con 63.1 por ciento; y El Chique, con 61.4 por ciento. En contraste, las presas El Cazadero y Leobardo Reynoso se mantienen por debajo del 50 por ciento de almacenamiento, con 47.4 y 48.9 por ciento, respectivamente.

Las mediciones también indican que actualmente no se registran ingresos significativos de agua en la mayoría de los embalses, aunque algunas continúan realizando extracciones controladas para distintos usos.

Respecto a las condiciones meteorológicas, la Conagua señaló que Zacatecas permanecerá bajo un ambiente propicio para lluvias y chubascos, derivado de la interacción de sistemas atmosféricos que mantienen el temporal de precipitaciones en gran parte del país.

Para este sábado se esperaban cielos mayormente nublados a cubiertos, además de bancos de niebla aislados en municipios como Valparaíso, Fresnillo, Concepción del Oro y algunas zonas de Los Cañones.

Aunque no se pronostican lluvias generalizadas de gran intensidad durante el día, existe posibilidad de lloviznas aisladas en distintas regiones del estado y de chubascos acompañados de tormenta durante la noche, principalmente en municipios como Nochistlán, Villanueva, Loreto, Pinos, Trancoso, Genaro Codina y Villa de Cos.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 31 grados Celsius, con tardes todavía calurosas en municipios del norte y sur del estado.

Sin embargo, la dependencia federal informó que la onda de calor que afectaba a Zacatecas ha concluido, por lo que se esperan ligeros descensos en las temperaturas durante los próximos días.

Para la zona conurbada Zacatecas–Guadalupe se prevía una jornada con cielo cubierto, posibles lloviznas aisladas y temperaturas de entre 11 y 28 grados Celsius, acompañadas de vientos ligeros del oeste.

Las autoridades también alertaron sobre un índice de radiación ultravioleta extremo, por lo que recomendaron limitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.