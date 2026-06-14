En Aguascalientes, Tere Jiménez y Claudia Sheinbaum Entregan Becas “Rita Cetina”

“Estamos Unidas por la Niñez del Estado”

La gobernadora reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno federal.

Somos un puente de unidad y queremos seguir trabajando por el conocimiento y el desarrollo de las niñas y los niños de México: TJ.

También visitó la Clínica de Hemodiálisis del IMSS y supervisó las obras de construcción del Hospital General de Traumatología en Pabellón de Arteaga.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita de trabajo a la entidad, donde reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno federal para impulsar acciones que beneficien a las familias de Aguascalientes y de todo el país.

Como parte de su recorrido, la presidenta de México, acompañada por la gobernadora, encabezó la entrega de las Becas “Rita Cetina” a estudiantes de primaria en la Escuela Primaria Semblanza Nacional, ubicada en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Durante el evento, Tere Jiménez destacó los avances que registra Aguascalientes en materia educativa, resultado de una estrategia integral que impulsa la formación académica, científica y tecnológica de las nuevas generaciones.

Subrayó que el estado se ha consolidado como referente nacional e internacional en áreas como las matemáticas, disciplina en la que estudiantes aguascalentenses han obtenido tres campeonatos internacionales. Asimismo, señaló que, en lo que va de la actual administración, se han realizado más de 600 acciones de infraestructura educativa y fortalecimiento de planteles escolares.

La gobernadora resaltó, además, que, en coordinación con la Federación, actualmente se construyen los laboratorios de Semiconductores y Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, proyectos estratégicos para preparar a las y los jóvenes en sectores de alta especialización y demanda.

Añadió que también se han impulsado obras como el nuevo edificio de Medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo, el Laboratorio de Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y el Laboratorio de Mejora Genética en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Además, destacó que las y los estudiantes universitarios cuentan con programas de becas para titulación y de movilidad internacional; gracias a este último, más de 5 mil jóvenes han tenido la oportunidad de viajar al extranjero para ampliar sus conocimientos, fortalecer su formación profesional y desarrollar una visión global.

“La educación es la mejor herencia que podemos dejar a las nuevas generaciones. Gracias, presidenta, por estas becas; sea siempre bienvenida a Aguascalientes. Somos un puente de unidad y queremos seguir trabajando por el conocimiento y el desarrollo de las niñas y los niños de México”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a Aguascalientes y destacó la importancia de fortalecer los programas de becas dirigidos a estudiantes de educación básica y media superior.

“Queremos mucho a Aguascalientes; aquí, Tere gobierna Aguascalientes, y lo más importante es que estamos unidas por la niñez del estado. Esta beca es para todas y todos; es para que ustedes se dediquen a estudiar, para apoyar a sus familias con los uniformes y útiles escolares. Nunca olviden que viven en el mejor país del mundo, no hay país como México”, señaló.

Como parte de su visita a la entidad, la presidenta de México también recorrió, junto con la gobernadora, las instalaciones de la Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en el fraccionamiento Morelos, además de supervisar los avances en la construcción del Hospital General de Traumatología en el municipio de Pabellón de Arteaga.

También estuvieron presentes Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar de México; Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública; Johana Berenice García y Karen Daniela García Robles, en representación de las madres y los padres de familia; así como Kimberly Zuhey Valenciano García y Mauro Santiago Bermejo García, alumnos beneficiados.