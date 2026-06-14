Fuerza Uno, Puertas de Seguridad y C5i Fortalecen el Blindaje de Aguascalientes

En Aguascalientes, se mantiene una vigilancia permanente en todo el territorio estatal, tanto por tierra como por aire, esta última con el apoyo del helicóptero Fuerza Uno. Estas acciones se realizan en estrecha coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la tranquilidad de las familias, así como de quienes visitan la entidad durante todo el año.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que la Policía Estatal trabaja de manera coordinada con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Municipales, fortaleciendo así la estrategia integral del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”.

Asimismo, señaló que las cinco Puertas de Seguridad, ubicadas estratégicamente en los cuatro puntos cardinales del estado, permiten supervisar de forma constante el ingreso y la salida de vehículos y personas, contribuyendo a un mayor control y prevención de hechos delictivos.

De igual forma, subrayó que la seguridad se refuerza con el trabajo del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que cuenta con un avanzado sistema de videovigilancia, tecnología de reconocimiento facial y lector de placas, lo que facilita una respuesta oportuna ante cualquier reporte o situación de riesgo.

Finalmente, Martínez Romo resaltó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido consolidar una red de seguridad sólida y eficaz que protege carreteras, municipios y comunidades, tanto en zonas urbanas como rurales.